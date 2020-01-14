Kızılırmak’ta kaç manda var bildirin

2019’da deltaya 5 bin 624 mandanın salındığının belirtildiği raporda mandaların yılın 6 ayını yabani bir şekilde sulak alanlarda yaşayarak geçirdikleri anlatıldı. Raporda ‘Water Buffalo’ olarak da adlandırılan mandaların ayrıca deltadaki doğal yaşamın devamlılığı için çok önemli olduğu da vurgulandı. UNESCO, adaylık sürecinde deltada yaptığı incelemelerde mandalar hakkında ayrıntılı bilgi istemişti. Proje ile UNESCO’nun kriterleri doğrultusunda manda popülasyonundaki büyüme, manda-bataklık-sazlık ve diğer bitkiler arasındaki etkileşim, mevcut otlatma sistemleri ve meraların durumu, alandaki doğal yaşamın korunması açısından ele alınıp gerekli planlama yapılacak.