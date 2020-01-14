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Dünya
Musa KESLER
Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Kızılırmak’ta kaç manda var bildirin

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Kızılırmak’ta kaç manda var bildirin

TÜRKİYE’nin UNESCO’nun ‘Dünya Doğal Miras Alanı’ listesine aday olan ilk ve tek bölgesi Kızılırmak deltasındaki mandalar hakkında UNESCO için bir rapor hazırlandı.

2019’da deltaya 5 bin 624 mandanın salındığının belirtildiği raporda mandaların yılın 6 ayını yabani bir şekilde sulak alanlarda yaşayarak geçirdikleri anlatıldı. Raporda ‘Water Buffalo’ olarak da adlandırılan mandaların ayrıca deltadaki doğal yaşamın devamlılığı için çok önemli olduğu da vurgulandı. UNESCO, adaylık sürecinde deltada yaptığı incelemelerde mandalar hakkında ayrıntılı bilgi istemişti. Proje ile UNESCO’nun kriterleri doğrultusunda manda popülasyonundaki büyüme, manda-bataklık-sazlık ve diğer bitkiler arasındaki etkileşim, mevcut otlatma sistemleri ve meraların durumu, alandaki doğal yaşamın korunması açısından ele alınıp gerekli planlama yapılacak.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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