Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Kızılhaçta "cinsel istismar" skandalı

    Kızılhaçta "cinsel istismar" skandalı

    CENEVRE (AA)
    24.02.2018 - 19:47 | Son Güncelleme:

    Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), üç yılda 21 personelinin "cinsel istismar" nedeniyle işten atıldığını veya istifa etmek zorunda kaldığını duyurdu.

    Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın bazı çalışanlarının Haiti'de depremzedelerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasının ardından benzer bir skandal da ICRC'de ortaya çıktı. 

    ICRC Genel Direktörü Yves Daccord, kuruluşun resmi sitesinde yaptığı açıklamada, ekibinden para karşılığı ilişkiye girmek gibi cinsel istismar konusundaki verileri taramalarını istediğini belirterek, bu kapsamda 2015'ten bu yana işledikleri "cinsel suçlar" nedeniyle 21 ICRC çalışanının işten kovulduğunu veya iç soruşturma esnasında istifa ettiğini tespit ettikleri itirafında bulundu. 

    Daccord, yardım kuruluşunda çalışan iki kişinin de cinsel istismar şüphesiyle sözleşmelerini yenilemediklerini belirterek, "Bu sayıları bildirmekten derin üzüntü duyuyorum. Bu tür davranışlar hizmet sağladığımız insanlara ve topluluklara bir ihanettir. İnsan onuruna aykırıdır ve bunları önlemede daha dikkatli olmalıydık." değerlendirmesinde bulundu. 

    Kızılhaçın dünya genelinde 17 binden fazla çalışanı bulunduğunu dile getiren Daccord, "Bildirilmesi gereken bazı (cinsel) vukuatların bildirilmemesinden veya bildirilen hadiselerle ilgili gerekenlerin yapılmadığından endişe duyuyoruz. Bununla ilgili gerekenleri yapmak için harekete geçiyoruz." bilgisini paylaştı. 

    - OXFAM'DAKİ SKANDAL ORTAYA ÇIKARILMIŞTI 

    İngiliz Times gazetesinin iki hafta önce yayımladığı araştırmada, 2010 depreminin ardından Haiti'ye yönelik yardım faaliyeti sırasında yaşanan cinsel istismar vakalarına dair yapılan iç soruşturmanın ardından görevini suistimal etmekle suçlanan 3 Oxfam çalışanının istifa ettiği, 4 çalışanın ise kovulduğu ortaya çıkmıştı. 

    Kuruluşun "seks skandalına" dair hazırladığı gizli raporda, söz konusu kişilerin muhtaç durumdaki insanlara yardım karşılığı cinsel istismarda bulunmakla suçlandığına, cinsel istismara uğrayanların bir bölümünün "reşit olmayabileceğine" dikkat çekilmişti. 

    Haberin yayımlanmasının ardından Oxfam yetkilileri, olayın üzerini örtmekle suçlanmış, gönüllü olarak kuruluşun elçiliğini ve sözcülüğünü yapan çok sayıda ünlü durumu protesto ederek desteklerini çektiğini açıklamıştı. 

    Etiketler: Uluslararası Kızılhaç Komitesi , cinsel istismar , ICRC
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri