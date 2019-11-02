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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kızamık virüsü bağışıklığı vuruyor

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Kızamık virüsü bağışıklığı vuruyor

ABD’li ve İngiliz bilim insanlarının yaptığı çalışma, kızamık virüsünün vücudun yıllarca enfeksiyonla mücadele ederken oluşan ‘bağışıklık belleği’nin silinmesine neden olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları “Science” dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Harvard Tıp Fakültesi’nde görevli uzmanlar, Hollanda’da Ortodoks Protestan toplumundaki aşıları yapılmamış 77 çocuktan, 2013’te patlak veren kızamık salgınından önce ve iki ay sonra alınan kan örneklerini inceledi. Araştırmacılar, kan örneklerinin analizinde kızamığın bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini tespit etmeye çalıştı ve antikor üreten beyaz kan hücrelerine yoğunlaştı. Çalışmada, aşısız 77 çocuğun antikor dağarcığının ortalama yüzde 20’sinin yitirildiği sonucuna ulaşıldı.

HAFIZAYI SİLİYOR

Çalışmada kızamık virüsünün, vücudun daha önce yendiği virüslerle mücadele etmeyi unutması anlamına gelen “bağışıklık bellek yitimi”ne neden olduğu ve bir bebeğinkine benzer şekilde yeni enfeksiyonların üstesinden gelme yeteneğini tehlikeye attığı görüldü. Science Immunology’de yayımlanan bir diğer araştırmada ise 26 çocuk incelendi. Bu çalışmada, kızamığın vücutta bir nevi sıfırlama düğmesine basarak bağışıklık sisteminin sınırlı sayıda antikor çeşitliliğiyle çalışmak zorunda kalmasına yol açtığı sonucuna ulaşıldı.

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