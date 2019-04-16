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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
16.04.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Kızamık vakaları 2019'da üç katına çıktı

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Kızamık vakaları 2019'da üç katına çıktı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2019'un ilk üç ayında dünya çapında raporlanan kızamık vakalarının önceki yılın aynı dönemine göre üç katına çıktığını duyurdu.

Örgüte göre dünyanın her bölgesinde artış eğilimi görülüyor. En büyük artış ise 7 kat ile Afrika'da.

DSÖ, kızamık vakalarının yalnızca yüzde 10'unun kayıt altına alındığını, bu nedenle gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Kızamık önlem alınmadığı takdirde beyin ve akciğerlerde enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Örgüte göre kızamığın en fazla yayıldığı ülkeler arasında Ukrayna, Madagaskar ve Hindistan başı çekiyor.

Yalnızca Madagaskar'da Eylül'den bu yana 800 kişi kızamık nedeniyle yaşamını yitirdi.

DSÖ, aşıyla kolayca önlenebilecek bu hastalığa karşı dünya çapında aşılama oranının yüzde 85'e çıktıktan sonra artışının durduğunu, salgınları engellemek için gereken yüzde 95 oranına yaklaşamadığını belirtiyor.

CNN'e bir makale yazan DSÖ Başkanları Henrietta Fore ve Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu durumun sorumluları arasında aşılarla ilgili gerçek dışı bilgilerin yayılmasını da gösteriyor.

BBC News Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, aşı karşıtlarının yayınlarının yanı sıra yoksul ülkelerde aşılama oranının düşük olmasının da bu ülkeleri salgınlara karşı daha kırılgan hale getirdiğini belirtiyor.

Gallagher, kızamık nedeniyle dünya çapında her yıl çoğu çocuk 100 bin kişinin yaşamını yitirdiğini vurguluyor.

 

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