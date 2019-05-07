Kızamık aşısı yaptırmayan Okula gidemeyecek
Almanya’da Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yasa tasarısına göre çocuğuna kızamık aşısı yaptırmayan ebeveynler 2 bin 500 Euro’ya (17 bin TL) kadar para cezasına çarptırılacak ve çocukları anaokuluna gidemeyecek.
Yapılan açıklamada “Kızamığın kökünü kurutmak istiyoruz fakat tüm kampanyalara rağmen yüzde 95’lik aşılama oranına ulaşamıyoruz. Bu yüzden anaokulu ve okullarda aşı zorunluluğu öngören yasa bu yıl içinde meclisinin gündemine gelecek” ifadelerini kullandı.
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