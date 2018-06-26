Kız kardeşinin cinsel ilişki videosunda genç sanıp yanlışlıkla öldürdü!
ABD'de bir çete, dükkânda kendi halinde oturan bir genci çete üyelerinden birinin kız kardeşinin cinsel ilişki videosundaki kişi sanarak öldürdü. Öldürülen kişinin videodaki kişiye sadece benzediği ortaya çıktı.
ABD'de yaşayan 15 yaşındaki Lesandro Guzman-Feliz, Bronx bölgesindeki bir dükkanda otururken, kendisini başka birine benzetilen çete üyeleri tarafından sürüklenerek çıkartıldı. 5 kişi defalarca bıçakladıkları çocuğu, ölüme terk etti.
Lesandro Guzman-Feliz, daha sonra hastaneye ulaşmaya çalıştı ancak bu çabası yeterli olmadı. Trinitarios çetesi üyesi olduğu belirtilen 5 saldırganın yakalandığı, dün açıklandı. ABD polisinin bilgilerine göre, gelecekte bir polis olmayı hayal eden Guzman-Feliz, bir yanlış anlaşılma nedeniyle öldürülmüştü.
Amerikan basını da, saldırganlardan birinin kız kardeşinin cinsel ilişki videosu olduğunu belirtti. Lesandro Guzman-Feliz'in videodaki erkeğe benzerliği yüzünden öldürüldüğü de bu haberlerde ifade edildi.
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