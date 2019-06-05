Kıyametin tarihi 2050
Son araştırmalara göre küresel ısınma nedeniyle insanlığın ‘kâbusu’ olacak iklim koşulları için sadece 30 yılımız kaldı. Küresel ısınma bu hızla devam ederse dünya çapında sıcaklık artışları 2 dereceyi bulacak ve 2050 yılında tüm medeniyet ‘çökme’ noktasına gelecek.
Başta karbon salınımı ve ormanların büyük bir hızla yok edilmesi nedeniyle ‘geri dönülmez noktaya’ hızla yaklaşan küresel ısınmayla ilgili ciddi anlamda ‘kıyamet’ uyarısı içeren araştırmalara bir yenisi eklendi. Avustralya’da yapılan son araştırmalar, dünyanın küresel ısınma konusunda derhal harekete geçmemesi durumunda 2050 yılına kadar tüm medeniyetlerin çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.
1 MİLYAR İNSAN ETKİLENİR
‘Breakthrough National Centre for Climate Restoration’ isimli düşünce kuruluşunun araştırmasına dayanan rapora göre, küresel ısınma dünya için çok ciddi ve büyük bir var oluşsal tehdit halini aldı. Çalışma, acilen karbondioksit içermeyen enerji kaynaklarının bulunması ve sanayilerin bu şekilde yeniden oluşturması gerektiğini ifade ediyor. Küresel ısınma seviyesinin en fazla 1.5 derecede tutulması gerektiğinin altı çizilen araştırmada, sıcaklığın ortalama 2 derece artması durumunda dünya çapında 1 milyar insanın göç etmek durumunda kalacağı da aktarıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle