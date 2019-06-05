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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kıyametin tarihi 2050

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Kıyametin tarihi 2050

Son araştırmalara göre küresel ısınma nedeniyle insanlığın ‘kâbusu’ olacak iklim koşulları için sadece 30 yılımız kaldı. Küresel ısınma bu hızla devam ederse dünya çapında sıcaklık artışları 2 dereceyi bulacak ve 2050 yılında tüm medeniyet ‘çökme’ noktasına gelecek.

Başta karbon salınımı ve ormanların büyük bir hızla yok edilmesi nedeniyle ‘geri dönülmez noktaya’ hızla yaklaşan küresel ısınmayla ilgili ciddi anlamda ‘kıyamet’ uyarısı içeren araştırmalara bir yenisi eklendi. Avustralya’da yapılan son araştırmalar, dünyanın küresel ısınma konusunda derhal harekete geçmemesi durumunda 2050 yılına kadar tüm medeniyetlerin çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

1 MİLYAR İNSAN ETKİLENİR

Breakthrough National Centre for Climate Restoration’ isimli düşünce kuruluşunun araştırmasına dayanan rapora göre, küresel ısınma dünya için çok ciddi ve büyük bir var oluşsal tehdit halini aldı. Çalışma, acilen karbondioksit içermeyen enerji kaynaklarının bulunması ve sanayilerin bu şekilde yeniden oluşturması gerektiğini ifade ediyor. Küresel ısınma seviyesinin en fazla 1.5 derecede tutulması gerektiğinin altı çizilen araştırmada, sıcaklığın ortalama 2 derece artması durumunda dünya çapında 1 milyar insanın göç etmek durumunda kalacağı da aktarıldı.

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