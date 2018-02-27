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    Kıyamet koparsa bu kapı açılacak

    AA
    27.02.2018 - 10:51 | Son Güncelleme:

    Norveç’in 10 yıl önce Arktik Okyanusu’nun güneyindeki Svalbard Takımadası’nda kurduğu küresel tohum deposunun altyapısının güçlendirileceği bildirildi.

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    • Kıyamet koparsa bu kapı açılacak
    • Kıyamet koparsa bu kapı açılacak
    • Kıyamet koparsa bu kapı açılacak
    • Kıyamet koparsa bu kapı açılacak

    THE Verge internet sitesinde yer alan habere göre hükümet yetkilileri, olası bir kıyamet senaryosuna karşı yeryüzündeki tarım ürünlerini korumayı amaçlayan deponun fiziki altyapı çalışmaları için 100 milyon Norveç kronu (12,7 milyon dolar) harcanacağını açıkladı. 

    Buna göre, Spitsbergen Adası üzerinde bir kayanın içine oyulan depoya, acil durumlarda devreye girecek enerji ve soğutma birimleriyle ilgili elektrik donanımının yer alacağı bir servis binası eklenecek. Ayrıca, deponun girişindeki erişim tüneli yenilenecek.
    Norveç Tarım ve Gıda Bakanı Jon Georg Dale, “Küresel gıda güvenliği için elzem nitelikteki genetik malzemenin korunması çok ciddi ve önemli bir ödev” dedi.

    İÇERİYE SU SIZMIŞTI
    Geçen yıl sıcak geçen kış mevsimi nedeniyle depoyu kaplayan permafrost toprak tabakasının erimesi sonucu deponun iç ısısının arttığı ancak eriyen suyun depoya sızmasının önlendiği kaydedildi.

    Etiketler: avrupadan haberler , Norveç , kıyamet deposu , Arktik Okyanusu
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