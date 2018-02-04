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    Kitaplarını Almanya dışına çıkaramıyor

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    04.02.2018 - 14:54 | Son Güncelleme:

    Alman mahkemesi, Prof. Fuat Sezgin’in hazine değerindeki 25 bin cilt ve 300 el yazması kitabını Türkiye’ye götürmesine izin vermedi. Frankfurt İdari Mahkemesi havaalanında el konulan kitapların ‘karışık hukuki durum aydınlatılıncaya kadar’ Almanya dışına çıkarılmasını yasakladı.

    ALMANYA’nın Frankfurt Kentindeki J. W. Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Bölümü’nün eski Başkanı Prof. Fuat Sezgin, kendi topladığı tarihi eserleri, İstanbul’daki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne götürmek istedi. Ancak kitapların bir bölümüne ‘Ulusal Kültür Mirası’ kapsamında olduğu gerekçesiyle Frankfurt Havaalanı’nda geçen yıl el konuldu. El konulan kitaplar 25 bin cilt ve 300 el yazması kitaptan oluşuyor. Olay mahkemeye intikal etti.

    BU KİTAPLAR İÇİN DE GEÇERLİ Mİ?
    Hessen Eyaleti Bilim Bakanlığı, bu eserlerin Ulusal Kültür Mirası kapsamına girdiğini ve ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğunu savunuyor. Davaya bakan Frankfurt’taki Hessen Eyaleti İdari Mahkemesi, karışık hukuki durum açıklığa kavuşuncaya kadar kitapların Almanya dışına çıkarılmasını durdurdu. İdari Mahkeme kararında aynı zamanda Ulusal Kültür Mirası kavramının bu kitaplar için geçerli olup olmadığı sorusunun hukuksal olarak açık olmadığına işaret etti.
    Mahkeme bu kitapların, Arap düşünsel doğa bilimleri üzerine olduğuna dikkati çekti. Prof. Sezgin ise yıllardır biriktirdiği bu kitapları Türkiye’ye götürmek istiyor.

    Etiketler: Prof. Fuat Sezgin , Frankfurt , kitapları Almanya dışına çıkaramıyor
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