Kıtalararası salgın

ÇİN’in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen koronavirüs salgınında 17 kişi hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 500’den fazla kişiye temas eden 1400 kişi müşahede altında bulunuyor. New York, Londra, Paris ve Roma, Wuhan’dan uçuş yapılan önemli şehirler arasında bulunuyor. Wuhan’dan Türkiye’ye ise aktarmalı uçuşlar mevcut. 11 milyon nüfuslu Wuhan’da dün metro, feribot ve uzun mesafe otobüs seferleri geçici olarak iptal edildi.

WUHAN'DAN ÇIKIŞ YOK

Ayrıca Wuhan çıkışlı tüm uçuşlar durduruldu. Yerel hükümet, özel durumlar hariç vatandaşların kentten çıkışlarını da geçici olarak yasakladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri ise dünkü toplantıda virüs nedeniyle uluslararası acil durum ilan etmedi. DSÖ, bugün tekrar toplanacak.

6 ÜLKE, 530 VAKA 17 ÖLÜM

‘2019 - nCoV’ adlı virüs Çin’de 17 can aldı. Ayrıca Çin’de 522, Tayland’da 4, Güney Kore, Japonya ve Tayvan’da 1’er vaka tespit edildi. Önceki gün, ABD’nin Seattle kentine seyahat eden 1 kişide virüsün tespit edilmesi üzerine salgın kıtalararası bir boyut kazandı.