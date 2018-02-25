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    Kitabını al gel camide oku!

    Hürriyet Haber
    25.02.2018 - 18:58 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğin (DİTİB) tarafından, “Kitabını al gel, camide oku” projesi başlatıldı.

    DİTİB’e bağlı Kalk Eyüp Sultan Camisinde başlatılan proje kapsamında gençlere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor.

    Din görevlisi Nesibe Ercan, projeyle gençleri kitap okumaya özendirmenin yanı sıra camilerin birer “ilim ve kültür yuvası” olduğu mesajını vermek istediklerini ifade etti. Bu çalışmayla görev bölgelerindeki genç kızlarla her ay bir araya gelmek istediklerini belirten Ercan, şöyle dedi:

    Kitabını al gel camide oku“İsteyen istediği kitabı getirerek camide okuyabiliyor. Bu vesileyle okuma alışkanlığı da kazanmış oluyorlar. Kendi aralarında birbirlerine kitap tavsiyesinde bulunabiliyorlar. Gençlerimiz kitap, edebiyat ve şiir üzerine sohbet etme imkanı buluyor. Ayrıca ayda bir defa da olsa cep telefonlarının kenara bırakarak kitaplarla vakit geçiriyorlar. Kitap okuyan genç kızlarımıza da anlamlı sözlerle hazırladığımız kalemler hediye ediyoruz.”
    Camilerin birer ilim yuvası olduğunu aktaran Ercan, ayrıca projeye gençlerin ilgi göstermesinin kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

    Etiketler: Kitabını al gel camide oku , Kitabını al gel camiye gel , avrupadan haberler , Kalk Eyüp Sultan Camisi
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