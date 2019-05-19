Kişisel termosat
ABD’deki California Üniversitesi araştırmacıları, vücudu ideal sıcaklığında tutacak bir kol bandı geliştirdi.
‘Kişisel termostat’ da denilebilecek bant, vücudu kullanıcının ayarladığı sıcaklıkta 8 saate kadar sabitleyebiliyor ve sıcaklığı 10 dereceye kadar indirebiliyor. Pil takımının esnek bir formda olduğu bant, bu sayede kıyafetlerin içinde dahi kullanılabiliyor. Araştırma ekibi, kola yapıştırılan bu bandın klima sistemlerinden çok daha masrafsız ve pratik bir çözüm olduğunu iddia ediyor.
BİRKAÇ YIL İÇİNDE PİYASADA
Dünya genelinde tüketilen enerjinin yüzde 10’unun binaları ısıtma ve soğutma sistemleri için kullanıldığı hesaba katılırsa, herkesin klimasının kendi kolunda olduğu bir dünyada, enerji tasarrufunun da çok daha kolay hale geleceği belirtiliyor. Termostat bandın oldukça basit yapısı da, onu ulaşılabilir kılıyor. Termoelektrik materyallerin ince elektrot şeritlerle birleştirilmesiyle yapılan termostat, daha sonra iki esnek kumaşın arasına konmasıyla kola yapıştırılabilir hale geliyor. 5 santimetre genişliğindeki bant sıcak bir günde 26 watt enerji harcayarak kişiyi 8 saat boyunca serin tutabiliyor, bu, bir dizüstü bilgisayarın harcadığı enerjinin yarısına denk geliyor. Bandın birkaç yıl içinde satışa sunulması bekleniyor.
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