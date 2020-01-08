Kişilikli asistan 'Neon'

Las Vegas’ta yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) konuşan Samsung yöneticisi Pranav Mistry, ‘Neon arkadaşımız, işbirlikçimiz ve refakatçimiz olacak” diye konuştu. Apple Siri ya da Google Asistan’dan farklı olarak robotik bir konuşmaya dayanmayan Neon, sanal ortamda yer alan karakterlere dayanıyor. Farklı cinsiyet ve mesleklerdeki Neon, duygusal geri bildirimler yapma, öğrenme ve kendini geliştirme becerisine de sahip.