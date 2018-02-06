Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>‘Kırmızı Şeytanlar’ kayıplarını andı

    ‘Kırmızı Şeytanlar’ kayıplarını andı

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 19:52 | Son Güncelleme:

    İngiliz futbol kulübü Manchester United’ın 1958 yılında Kızılyıldız ile oynadığı maçtan dönerken Münih’te meydana gelen uçak kazasında ölen futbolcuların da aralarında bulunduğu 23 kişi anıldı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • ‘Kırmızı Şeytanlar’ kayıplarını andı
    • ‘Kırmızı Şeytanlar’ kayıplarını andı
    • ‘Kırmızı Şeytanlar’ kayıplarını andı
    • ‘Kırmızı Şeytanlar’ kayıplarını andı

    ÇOK sayıda taraftar Old Trafford’un dışına çiçek ve duygularını yazdıkları notları bıraktı. Old Trafford’taki törene kazadan sağ olarak kurtulan Sir Bobby Charlton da
    katıldı.
    Avrupa Kupası’nda Kızılyıldız ile oynayan Manchester Unitedlı futbolcuları Belgrad’tan Londra’ya taşıyan uçak,yakıt ikmali yapmak için Münih Havaalanı’na inmişti. Yakıtı aldıktan sonra havalanmak isteyen uçak, iki kez denese de başarılı olamamıştı. Pilotların üçüncü denemesinde havalanan uçak, kısa süre sonra düşmüştü.
    Kazada Manchester United’lı futbolcular Roger Byrne (28), Eddie Colman (21), Mark Jones (24), David Pegg (22), Tommy Taylor (26), Geoff Bent (25), Liam Whelan (22) ve Duncan Edwards (21) ile bazı teknik ekip üyeleri, gazeteciler ve kabin görevlileri ölmüştü.

    Etiketler: Manchester United , 1958 uçak kazası , ölenler anıldı , münih , Avrupa'dan haberler , avrupa haberleri , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri