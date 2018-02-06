‘Kırmızı Şeytanlar’ kayıplarını andı

ÇOK sayıda taraftar Old Trafford’un dışına çiçek ve duygularını yazdıkları notları bıraktı. Old Trafford’taki törene kazadan sağ olarak kurtulan Sir Bobby Charlton da

katıldı.

Avrupa Kupası’nda Kızılyıldız ile oynayan Manchester Unitedlı futbolcuları Belgrad’tan Londra’ya taşıyan uçak,yakıt ikmali yapmak için Münih Havaalanı’na inmişti. Yakıtı aldıktan sonra havalanmak isteyen uçak, iki kez denese de başarılı olamamıştı. Pilotların üçüncü denemesinde havalanan uçak, kısa süre sonra düşmüştü.

Kazada Manchester United’lı futbolcular Roger Byrne (28), Eddie Colman (21), Mark Jones (24), David Pegg (22), Tommy Taylor (26), Geoff Bent (25), Liam Whelan (22) ve Duncan Edwards (21) ile bazı teknik ekip üyeleri, gazeteciler ve kabin görevlileri ölmüştü.