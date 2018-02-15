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    Kırmızı halılar serildi ünlüleri bekliyor

    BERLİN
    15.02.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Bu yıl 68’incisi düzenlenecek Berlin film festivali Berlinale, bu akşam başlıyor. Festival animasyon filmi ‘Isle of Dogs-Ataris Reise’ ile açılacak.

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    • Kırmızı halılar serildi ünlüleri bekliyor
    • Kırmızı halılar serildi ünlüleri bekliyor
    • Kırmızı halılar serildi ünlüleri bekliyor
    • Kırmızı halılar serildi ünlüleri bekliyor

    385 filmin gösterileceği festivalin açılışı için hazırlıklar tamamlandı. Kentin en işlek meydanlarından Potsdamer Platz’daki açılışa bine yakın davetlinin katılması bekleniyor. Davetliler arasında dünyaca ünlü sanatçıların ve yönetmenlerin yanı sıra spor, siyaset ve ekonomi dünyasından da tanınmış isimler yer alacak. Ünlülerin üzerinden yürüyeceği kırmızı halı serilirken, meydan dev Berlinale posterleriyle süslendi.
    Davetlileri, ev sahibi sıfatıyla Berlinale Direktörü Dieter Kosslick karşılayacak.
    Sanatçıların hayranları için de kırmızı halının hemen yanında bir bölüm hazırlandı. Böylece hem Berlinliler hem de kenti ziyaret eden turistler hayran oldukları sanatçıları yakından görme fırsatı bulacak.
    Berlinale’de bu yıl büyük ödül ‘Altın Ayı’ için 19 film yarışıyor. Festival 25 Şubat’ta sona erecek.

    Etiketler: Berlin film festivali , Berlinale , avrupadan haberler
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