Kırmızı halılar serildi ünlüleri bekliyor

385 filmin gösterileceği festivalin açılışı için hazırlıklar tamamlandı. Kentin en işlek meydanlarından Potsdamer Platz’daki açılışa bine yakın davetlinin katılması bekleniyor. Davetliler arasında dünyaca ünlü sanatçıların ve yönetmenlerin yanı sıra spor, siyaset ve ekonomi dünyasından da tanınmış isimler yer alacak. Ünlülerin üzerinden yürüyeceği kırmızı halı serilirken, meydan dev Berlinale posterleriyle süslendi.

Davetlileri, ev sahibi sıfatıyla Berlinale Direktörü Dieter Kosslick karşılayacak.

Sanatçıların hayranları için de kırmızı halının hemen yanında bir bölüm hazırlandı. Böylece hem Berlinliler hem de kenti ziyaret eden turistler hayran oldukları sanatçıları yakından görme fırsatı bulacak.

Berlinale’de bu yıl büyük ödül ‘Altın Ayı’ için 19 film yarışıyor. Festival 25 Şubat’ta sona erecek.