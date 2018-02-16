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    Kırmızı halıda şıklık yarışı

    AA
    16.02.2018 - 16:32 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın başkenti Berlin’de 68’incisi düzenlenen Berlin film festivali Berlinale, Wes Anderson’un yönettiği ‘Isle of Dogs - Ataris Reise’ adlı animasyon filminin gösterimiyle başladı. Berlinale Palast’taki festivalin galası öncesinde çok sayıda ünlü isim kırmızı halıda yürüdü.

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    • Kırmızı halıda şıklık yarışı
    • Kırmızı halıda şıklık yarışı
    • Kırmızı halıda şıklık yarışı
    • Kırmızı halıda şıklık yarışı

    ÜNLÜ isimler birbirinden şık giysileriyle kırmızı halı geçişini yaparken, hayranları da fotoğraflarını çekmek ve imza alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Festivalin davetlileri arasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Adalet Bakanı Heiko Maas, Devlet Bakanı Monika Grütters, Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller’in yanı sıra Helen Miller, Tilda Swinton, Greta Gerwig, Bill Murray, Mario Adorf, Moritz Bleibtreu gibi oyuncular ve açılış filminin yönetmeni Wes Andersson da yer aldı.

    TÜRKİYE’DEN ÜÇ FİLM VAR
    78 ülkeden 385 filmin gösterileceği festivalde 19 film ‘Altın Ayı’ ödülü için yarışacak.
    Türkiye’den ise ‘Generation 14plus’ bölümünde Banu Sıvacı’nın yönettiği ‘Güvercin’, ‘Forum’ bölümünde Burak Çevik’in ‘Tuzdan Kaide’ ve ‘From Expanded’ kategorisinde Didem Pekün’ün ‘Araf’ adlı belgesel filmi gösterilecek. Festivalde ödüller 24 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

    Etiketler: ALMANYA , Berlinale , film festivali , avrupadan haberler
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