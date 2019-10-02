Kırmızı eti ‘aklayan’ araştırma
Kanada, İspanya, Polonya ve Hollanda’dan bilim insanları, haftada 4 porsiyon kırmızı et tüketmenin kanser tehlikesi yaratmadığını öne sürdü.
Kanada’daki Dalhousie ve McMaster üniversiteleri ile Polonya ve Hollanda’daki Cochrane araştırma merkezlerinden bir araya gelen bilim insanları, haftada 4 porsiyon kırmızı et tüketilmesinin kanser tehlikesi yaratmadığını belirtti.
Geçmişte yapılan ve 4 milyon kişinin sağlık durumunun izlendiği 61 çalışmayı yeniden inceleyen araştırma ekibi, geçmişteki sonuçların kırmızı et tüketimi konusunda herhangi bir savda bulunamayacak kadar problemli olduğunu öne sürdü.
GÜNDE 70 GRAM
Resmi sağlık kuruluşları kırmızı et tüketimi ile kanser arasında ilişki olduğu gerekçesiyle kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin günde 70 gram ile sınırlanması gerektiğini savunuyor. Araştırmayı değerlendiren Amerikan Indiana Üniversitesi uzmanları, kırmızı ve işlenmiş et yemede sorun olmadığını savunan araştırma hakkında “Bu kesinlikle tartışmalı fakat bugüne kadarki kanıtların en kapsamlı incelemesine dayanıyor” dedi.
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