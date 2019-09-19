Kirli hava plasentaya kadar ulaştı
Belçika’daki Hasselt Üniversitesi’nde sigara içmeyen 28 hamile kadının plasentalarından parça alınarak yapılan araştırmada hava kirliliğinin ‘ilk kez’ fetüse kadar ulaştığı ortaya çıktı.
Araştırma anne karnındaki bebeklerin de doğrudan trafik ve fosil yakıtlarından kaynaklanan kirliliğe maruz kaldıklarına işaret ediyor. Uzmanlar, zehirli maddelerin erken ya da düşük doğumlara neden olabileceğini belirtti.
36 SAATTE 80 MİLYON ÖLEBİLİR
Dünya Sağlık Örgütü eski genel müdürü ve Kanada’nın ilk kadın başbakanı Gro Harlem Brundtland’ın liderliğinde “The Global Preparedness Monitoring Board” adlı kurumun raporuna göre grip benzeri bir salgın 36 saatte dünya genelinde 50-80 milyon kişiyi öldürebilir. Raporda İspanyol gribi benzeri bir salgının dünya ekonomisinin yüzde 5 küçülmesine ve ulusların güvenliğinin zedelenmesine neden olabileceğinin altı çizildi.
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