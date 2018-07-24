‘Kirli hava ile meme kanseri alakalı çıktı’
Kanadalı bilim insanlarının 20 yıl süren ve yaklaşık 90 bin kadını kapsayan araştırmaları sonucu, hava kirliliğinin meme kanseri riskini ciddi oranda arttırabildiği belirlendi. Kirli havada kanser riski neredeyse yüzde 30 artıyor.
Kanada’nın başkenti Ottawa’daki Carleton Üniversitesi Sağlık Bilimleri bilim insanları, hava kirliliğinin fazla olduğu bölgelerdeki genç kadınların, hava kirliliğinin az olduğu bölgelerde yaşayanlara oranla yüzde 30 daha fazla meme kanseri riski altında olduğunu belirledi.
Kapsamlı araştırmayla hava kirliliğinin meme kanseriyle bağlantısını gösteren kanıtların ilk kez bu kadar net saptandığı açıklandı.
Önceki araştırmalarda da hava kirliliğinin felç, kalp hastalıkları ve akciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olduğuna dair bulgular elde edilmişti.
Araştırmaya katkıda bulunanlardan Toronto Üniversitesi Dalla Lana Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Anthony Miller, şu önerilerde bulundu:
“Havası çok kirli bir bölgede yaşıyorsanız, mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın. Pencerelerinizi kapalı tutun, iyi filtrelere sahip iyi bir klimaya sahip olun.”
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