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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
18.10.2018 - 00:42, Son Güncelleme:

Kırım'da okul katliamı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Kırım'da okul katliamı

Kırım’da bir liseye düzenlenen ve ABD’deki okul katliamlarını andıran saldırıda en az 19 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var. Saldırıyı okulun öğrencilerinden 18 yaşındaki Vladislav Roslyakov’un gerçekleştirdiği ve sonrasında intihar ettiği açıklandı.

RUSYA ile Kırım’ı köprüyle birbirine bağlayan Kerç kasabasında, bir meslek lisesine silahlı saldırı düzenlendi. Öğle saatlerinde okula giren ve tek başına hareket ettiği açıklanan 18 yaşındaki Vladislav Roslyakov, kantinde çivi bombası patlattı ve ardından silahla önüne gelen herkese ateş açtı. 4’üncü sınıf öğrencisi Roslyakov, en az 18 kişiyi öldürüp, 54 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. 12 yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor.

Zanlının cesedi okulun kütüphanesinde bulundu. İlk haberlerde patlama yaşandığı ve olayın terör saldırısı olabileceği belirtilirken, daha sonra açıklama yapan üst düzey yetkililer, saldırının bir terör eylemi değil, katliam olduğunu belirtti. Ölenlerin tümünün kurşun yaralarından can verdiği belirtildi.

‘ABD’Lİ KATİLİ TAKLİT ETTİ’
Ortaya çıkan tablo, ABD’deki okul katliamlarını hatırlattı. İngiliz Daily Telegraph muhabiri Alec Luhn, saldırganın seri katillere meraklı olduğunu, ABD’nin en kanlı okul katliamlarından olan 1999 yılındaki Columbine Lisesi saldırısını gerçekleştiren Eric Harris’i taklit ettiğini, onun gibi beyaz tişört giydiğini öne sürdü. Roslyakov’un bir arkadaşı ise katliamcının okuldan nefret ettiğini ve öğretmenlerinden intikam almak için yemin ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin haberi Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah Sisi ile görüştüğü Soçi’de aldı. Rus lider, “trajik olay olarak nitelendirdiği katliamda ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Kırım’da bugün itibarıyla üç gün yas ilan edildi.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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