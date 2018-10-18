Kırım'da okul katliamı
Kırım’da bir liseye düzenlenen ve ABD’deki okul katliamlarını andıran saldırıda en az 19 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var. Saldırıyı okulun öğrencilerinden 18 yaşındaki Vladislav Roslyakov’un gerçekleştirdiği ve sonrasında intihar ettiği açıklandı.
RUSYA ile Kırım’ı köprüyle birbirine bağlayan Kerç kasabasında, bir meslek lisesine silahlı saldırı düzenlendi. Öğle saatlerinde okula giren ve tek başına hareket ettiği açıklanan 18 yaşındaki Vladislav Roslyakov, kantinde çivi bombası patlattı ve ardından silahla önüne gelen herkese ateş açtı. 4’üncü sınıf öğrencisi Roslyakov, en az 18 kişiyi öldürüp, 54 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. 12 yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor.
Zanlının cesedi okulun kütüphanesinde bulundu. İlk haberlerde patlama yaşandığı ve olayın terör saldırısı olabileceği belirtilirken, daha sonra açıklama yapan üst düzey yetkililer, saldırının bir terör eylemi değil, katliam olduğunu belirtti. Ölenlerin tümünün kurşun yaralarından can verdiği belirtildi.
‘ABD’Lİ KATİLİ TAKLİT ETTİ’
Ortaya çıkan tablo, ABD’deki okul katliamlarını hatırlattı. İngiliz Daily Telegraph muhabiri Alec Luhn, saldırganın seri katillere meraklı olduğunu, ABD’nin en kanlı okul katliamlarından olan 1999 yılındaki Columbine Lisesi saldırısını gerçekleştiren Eric Harris’i taklit ettiğini, onun gibi beyaz tişört giydiğini öne sürdü. Roslyakov’un bir arkadaşı ise katliamcının okuldan nefret ettiğini ve öğretmenlerinden intikam almak için yemin ettiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin haberi Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah Sisi ile görüştüğü Soçi’de aldı. Rus lider, “trajik olay olarak nitelendirdiği katliamda ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Kırım’da bugün itibarıyla üç gün yas ilan edildi.
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