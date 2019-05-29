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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
29.05.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Kiracısını ’tecavüzle’ tehdit etti

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Kiracısını ’tecavüzle’ tehdit etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gazimağusa İlçesi’nde 32 yaşındaki Mesut T., kiracısını ölüm ve tecavüz etmekle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay 15 Mayıs’ta Bahriyeli Sokak’ta bulunan Big Mama adlı restorantta meydana geldi.

KKTC'de üniversite öğrencisi de olan Mesut T., kiracısı olan 26 yaşındaki E.B. ile elektrik borcu nedeniyle tartıştı. Tahtacı, E.B.’den elektrik borçlarını ödemediği için dükkanı boşaltmasını istedi.

E.B. de buna karşı çıktı. İkili arasında tartışma çıktı. Polis tutanaklarına giren ifadeye göre Tahtacı, E.B.’yi, "Sen bu dükkandan çıkmazsan, seni de, dükkanı da yakarım. Sana tecavüz ederim" diye tehdit etti.

E.B. de, Gazimağusa polisine giderek dükkan sahibinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Mesut T., Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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