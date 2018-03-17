Kimse ne olduğunu anlayamadı! Maymun bir anda atladı ve…
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın en önemli kültürel merkezlerinden Chiang Mai'de maymunları görmek isteyen turistin başına gelenler, çevredekileri adeta kahkaha komasına soktu.
ABD'nin Los Angeles şehrinden arkadaşlarıyla Tayland'a gelen Brittany Bowman, bir maymunun bacaklarına tutunup tırmanmasına izin verince olanlar oldu.
İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesine yansıyan habere göre; maymun, Brittany'nin üstüne atlarken, üzerindeki straplez body'nin çıkmasına neden oldu.
Bu anlar Brittany'nin arkadaşlarınca kaydedilirken, Amerikalı turist ve çevredekiler kahkahalara boğuldu. Brittanny bir yandan gülerken, bir yandan kıyafetini toplamaya çalıştı.
Maymun üzerine sıçradığında çok korktuğunu ve üstündeki giysiyi açabileceğini düşünemediğini söyleyen Brittanny, "Maymunun sahipleri, anne sütü arıyor olabileceğini söyledi" dedi.
Her şeyin bir anda geliştiğini aktaran Amerikalı turist, yaşananların kamerayla kaydedilmesine çok memnun olduğunu da sözlerine ekledi.
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