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    Kiminle vakit geçirirsek beynimiz onunkine benziyor

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 14:59 | Son Güncelleme:

    İnsan beyinlerinin birbirleriyle iletişimde olabileceği iddia edildi. ABD’deki Northwestern Üniversitesi’nde beynin elektrik sinyallerinin senkronizasyonu konusunda araştırmalar yapan nöroloji uzmanı Prof. Dr. Moran Cerf’e göre bu mümkün olabilir.

    Cerf, insanlar birlikte zaman geçirmeye başladıklarında, beyin dalgalarının benzer görünmeye başladığını ileri sürüyor. Hatta bazı vakalarda bu ölçümler bire bir aynı olabiliyor.

    BBC’nin İspanyolca Servisi’ne konuşan Moran Cerf, “Biriyle birlikte vakit geçirdiğinizde, her iki beyinde de uyum oluşuyor” diyor. Cerf’in çalışmalarından birinde, bazı film özetlerini izleyen insanların beyinleri aynı faaliyet kalıplarını göstererek, bir tür elektrik senkronizasyonu ortaya çıkardı. Bu da bilgisayar ekranında gözlendi.

    ORTAK DİL VE DUYGU GELİŞİYOR

    “Sadece iki hafta sonra, aynı filmi izleyen, aynı kitapları okuyan, aynı tecrübeyi paylaşan ve sadece birbiriyle konuşan iki kişi; dil, duygu ve bakış açısında ortak kalıplar geliştiriyorlar” diyen Cerf’e göre konunun duygusal ilişkilerle de bağlantısı var. Prof. Cerf, hayatta alınabilecek en doğru karar, kiminle vakit geçirdiğinizi akıllıca seçmek olduğunu da ilave ediyor. 

    Etiketler: beyin , iletişim , ilişki
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