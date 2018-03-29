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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.03.2018 - 00:09, Son Güncelleme:

Kim’in ziyareti Trump’ı sevindirdi

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Kim’in ziyareti Trump’ı sevindirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Pekin’i ziyaret ettiği doğrulandı. Kim’in Çin lideri Şi Cinping ile yaptığı görüşmeye işaret eden ABD Başkanı Trump, ziyareti “Artık Kim Jong-un’un doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum” dedi.

KUZEY Kore lideri Kim Jong-un’un 25 Mart ve 28 Mart tarihleri arasında Çin’i ziyaret ettiği resmi olarak açıklandı. Çin’in resmi haber ajansı Şinhua, Kuzey Kore İşçi Partisi Komitesi Başkanı ve Devlet Konseyi Başkanı Kim Jong-un’un, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine Pekin’e resmi olmayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu. İki liderin “başarılı görüşmeler” gerçekleştirdiği belirtilirken, ajanstan görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüşmede ikili ilişkiler, Kore Yarımadası’ndaki gelişmeler, Kuzey Kore’nin Güney Kore ve ABD ile ayrı ayrı yapacağı liderler zirvelerine ilişkin konuların görüşüldüğü kaydedildi.

‘GÜÇLÜ MÜTTEFİK’ MESAJI

Görüşmeyle ilgili çıkan haberler, Çinli yetkililer tarafından önceki günlerde yalanlanmıştı. Ziyaret, Kim Jong-un’un 2011 yılında ülkesinin liderliğini devralmasından bu yana gerçekleştirdiği ilk resmi yurt dışı ziyareti olması bakımından büyük önem taşıyor. Kim Jong-un’un Nisan ayında Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile Mayıs ayında ise ABD Başkanı Trump ile görüşmesi planlanıyor. Kim’in Pekin ziyareti, “Trump ile görüşmesi öncesinde, arkasında güçlü bir müttefiki olduğu mesajını verdi” şeklinde yorumlanıyor.

TRUMP’IN TWEET’İ

ABD yönetimi, görüşmeyle ilgili salı günü, yani görüşme olup bittikten sonra, bilgilendirildiklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump da Kim Jong-un’un Pekin ziyaretiyle ilgili olarak Twitter hesabından “Dün gece Şi Cinping’den Kim Jong-un ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve Kim’in benimle görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten mesaj aldım. Bu arada, ne yazık ki, azami yaptırımlar ve baskı ne olursa olsun sürdürülmeli” diye yazdı. Trump açıklamasının devamında, “Artık Kim Jong-un’un halkı için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum” dedi.

FIRST LADY DE EŞLİK ETTİ

KUZEY Kore lideri Kim Jong-un’un eşi Ri Sol-ju da, kritik Çin ziyaretine katıldı. Hakkında çok az bilgi bulunan Kuzey Kore’nin gizemli first lady’si Ri Sol-ju, Güney Kore istihbarat raporlarına göre 29 yaşında ve üç çocuk annesi. Zaman zaman ortaya çıkan ve çok göz önünde olmayan Ri’nin, üçüncü çocuğunu 2017’nin şubat ayında dünyaya getirdiği ve bu yüzden bir süredir gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği konuşuluyor. Bu konuda birçok iddia bulunsa da, Kim ve Ri’nin nasıl tanıştıkları ve ne zaman evlendikleri bilinmiyor. Kuzey Kore’de sık sık pahalı çantalarla basının karşısına çıkan Ri’nin, ‘lüks tutkusu’ eleştirilerin hedefi oluyor.

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