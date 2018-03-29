Kim’in ziyareti Trump’ı sevindirdi

KUZEY Kore lideri Kim Jong-un’un 25 Mart ve 28 Mart tarihleri arasında Çin’i ziyaret ettiği resmi olarak açıklandı. Çin’in resmi haber ajansı Şinhua, Kuzey Kore İşçi Partisi Komitesi Başkanı ve Devlet Konseyi Başkanı Kim Jong-un’un, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine Pekin’e resmi olmayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu. İki liderin “başarılı görüşmeler” gerçekleştirdiği belirtilirken, ajanstan görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüşmede ikili ilişkiler, Kore Yarımadası’ndaki gelişmeler, Kuzey Kore’nin Güney Kore ve ABD ile ayrı ayrı yapacağı liderler zirvelerine ilişkin konuların görüşüldüğü kaydedildi.

‘GÜÇLÜ MÜTTEFİK’ MESAJI

Görüşmeyle ilgili çıkan haberler, Çinli yetkililer tarafından önceki günlerde yalanlanmıştı. Ziyaret, Kim Jong-un’un 2011 yılında ülkesinin liderliğini devralmasından bu yana gerçekleştirdiği ilk resmi yurt dışı ziyareti olması bakımından büyük önem taşıyor. Kim Jong-un’un Nisan ayında Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile Mayıs ayında ise ABD Başkanı Trump ile görüşmesi planlanıyor. Kim’in Pekin ziyareti, “Trump ile görüşmesi öncesinde, arkasında güçlü bir müttefiki olduğu mesajını verdi” şeklinde yorumlanıyor.

TRUMP’IN TWEET’İ

ABD yönetimi, görüşmeyle ilgili salı günü, yani görüşme olup bittikten sonra, bilgilendirildiklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump da Kim Jong-un’un Pekin ziyaretiyle ilgili olarak Twitter hesabından “Dün gece Şi Cinping’den Kim Jong-un ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve Kim’in benimle görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten mesaj aldım. Bu arada, ne yazık ki, azami yaptırımlar ve baskı ne olursa olsun sürdürülmeli” diye yazdı. Trump açıklamasının devamında, “Artık Kim Jong-un’un halkı için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum” dedi.

FIRST LADY DE EŞLİK ETTİ

KUZEY Kore lideri Kim Jong-un’un eşi Ri Sol-ju da, kritik Çin ziyaretine katıldı. Hakkında çok az bilgi bulunan Kuzey Kore’nin gizemli first lady’si Ri Sol-ju, Güney Kore istihbarat raporlarına göre 29 yaşında ve üç çocuk annesi. Zaman zaman ortaya çıkan ve çok göz önünde olmayan Ri’nin, üçüncü çocuğunu 2017’nin şubat ayında dünyaya getirdiği ve bu yüzden bir süredir gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği konuşuluyor. Bu konuda birçok iddia bulunsa da, Kim ve Ri’nin nasıl tanıştıkları ve ne zaman evlendikleri bilinmiyor. Kuzey Kore’de sık sık pahalı çantalarla basının karşısına çıkan Ri’nin, ‘lüks tutkusu’ eleştirilerin hedefi oluyor.