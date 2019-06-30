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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kim’i sınıra davet etti

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Kim’i sınıra davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın Osaka kentinde katıldığı G-20 Liderler Zirvesi’nde farklı çıkışlarıyla en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Japonya’nın ardından Güney Kore’ye ziyarette bulunacak olan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u Kore tarafsız bölgesine davet etti. Trump, “Gel sınırda tokalaşalım” diyerek Kim’e Twitter üzerinden seslendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın Osaka kentinde yapılan G-20 zirvesinin en popüler isimlerinden biri oldu. Trump zirve devam ederken Twitter hesabından sürpriz bir çıkış yaparak, şubat ayında Vietnam’ın Hanoi kentinde bir araya geldiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u ‘spontane’ şekilde görüşmeye davet etti.

‘MERHABA DEMEK İSTERİM’

Donald Trump, Osaka’da görüşmeleri sürdüğü bir sırada daha önce iki kez zirve yaptığı ancak neticeye varamadığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a yönelik tweet attı. Dün Güney Kore’ye geçmeden önce attığı mesajda Trump, “Eğer Kuzey Kore Başkanı bunu görüyorsa, onunla silahtan arındırılmış bölgede (sınırda) el sıkışmak ve ‘Merhaba’ demek isterim” dedi. Trump, daha sonra yaptığı açıklamada davet etmesi halinde Kim Jong-un ile Kuzey Kore’ye de geçebileceğini, bunda bir sakınca görmediğini söyledi. Güney Kore lideri Moon Jae-in, 2018’de sınır çizgisi aşarak Kim ile Kuzey’e geçmişti.

TEKLİFE AÇIK KAPI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun cuma akşamı ortadan kaybolması ‘ikili bir görüşme hazırlığı mı var’ diye merak uyandırırken Donald Trump, “Bakalım. Oradaysa, iki dakikalığına görüşürüz. İyi anlaşıyoruz” diye konuştu. Kuzey Kore Lideri Kim’in kendisini Twitter’da takip ettiğini söyleyen Trump, ‘hızlı’ yanıt aldıklarını da söyledi. uzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui ise Trump’ın bu teklifini “çok ilginç bir öneri” diye yorumladı ve görüşme için açık kapı bıraktı. Trump’ın bugün Kim Jong-un ile görüşmesi beklenirken, Hanoi Zirvesi iki lider arasında anlaşma sağlanamadığı için yarıda kesilmişti.

Kim’i sınıra davet etti

VELİAHT İLE DE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de bir araya geldi. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ‘korkunç’ diye niteleneyen Trump, “Ancak kimse parmağını doğrudan Suudi Arabistan’ın gelecekteki Kralı’na yöneltmedi” dedi.

Dün sabah kahvaltıda Prens ile bir araya gelen Trump, “Son beş yılda Suudi Arabistan’daki açılım anlamında yaptıklarından ötürü arkadaşım olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir arada olmak benim için bir onur. İki ülke arasındaki işbirliği ABD’de büyük istihdam sağladı. Veliaht Prens, Suudi Arabistan’da terörizme karşı mücadele büyük iş çıkarıyor” dedi. Ülkede kadınlara yönelik açılımları ise “Pozitif anlamda bir devrim” diye niteledi.

Kim’i sınıra davet etti

Zirvede düzenlenen bir oturumda Trump ve kızı Ivanka, Hollanda Kraliçesi Maxima (solda) ile ayaküstü konuşma fırsatı buldu.

ÇİN-ABD TİCARET SAVAŞINDA ATEŞKES

Zirvenin merak edilen görüşmelerinden biri de ABD ile Çin arasında ticaret savaşının yaşandığı sırada Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeydi. Trump’ın ‘İşler yoluna giriyor’ mesajıyla ticaret savaşından ateşkes çıktığı anlaşıldı. Trump, ABD şirketlerinin Çin telekom devi Huawei’ye donanım satmasına izin verdi.

Sonuç bildirgesinde, “korumacılık” ifadesi kullanılmayarak, “serbest” ve “adil” bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı. Bildiride, küresel “ekonomik büyümenin” düşük kaldığı uyarısı yapılırken, ticari ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulandı.

SENEYE SUUDİ ARABİSTAN’DA

G-20’nin en önemli başlıklarından biri küresel ısınmayla mücadeleydi. ABD hariç diğer 19 ülke Paris Anlaşması’na uyma taahhütlerini sürdürdü.

Zirvenin en samimi itiraflarından biri AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’den geldi. Jet-lag yüzünden bu defa sonuç bildirgesini okuyamadığını söyleyen Juncker; “Aslında bildirgeyi kimse okumuyor” diye konuştu.

2020’nin kasım ayındaki G-20 zirvesine dönem başkanı Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

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