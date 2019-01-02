Kim’den nükleer silahlanma uyarısı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD’nin yaptırımlarının devam etmesi halinde, nükleer silahsızlanma taahhüdünden sapabileceği uyarısını yaptı.
Kim, söz konusu açıklamalarını yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında yaptı. Kuzey Kore Devlet Başkanı, “Eğer ABD, tüm dünyanın gözü önünde verdiği sözünü tutmaz ve yaptırımlarda ısrar ederse, egemenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için yeni bir yol üzerinde çalışmaktan başka şansımız olmaz” şeklinde konuştu. BBC’nin Güney Kore muhabiri Laura Bicker, Kuzey Kore liderinin bu açıklamayla, ABD’den 2019’da yaptırımlar konusunda adım atmasını beklediği mesajını verdiğini aktardı. Nükleer diplomasi sürecinin geçen yıl en önemli halkası, 12 Haziran’da ABD Başkanı Donald Trump ile Kim’in buluşması olmuştu. Trump, şubat ayı içinde ikinci bir zirve olabileceğini söylese de henüz kesin bir tarih açıklanmadı.
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