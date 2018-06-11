Kim ve Trump tarihi zirve için Singapur’da... Aralarında 800 metre var

ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran’da Singapur’da bir araya gelecek olan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, dün Singapur’a geldi. Kim’i, havalimanında Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan karşıladı. Kuzey Kore lideri havalimanından ülkesinin bayrağını taşıyan bir limuzinle ayrıldı. Akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye iniş yaptı. İlgi çeken detaylardan biri iki liderin kaldığı otellerin birbirlerinden 1 km’den az mesafede olmasıydı. Kim, Saint Regis Oteli’ne, Trump ise Shangri La Oteli’ne geçti. New York Times gazetesi, Trump’ın kaldığı otelin özel konutların bulunduğu bir yolun üzerinde, Saint Regis Oteli’nin ise işyerlerinin ve alışveriş merkezlerinin yer aldığı işlek bir bulvarda bulunduğunu yazdı.

YOĞUN GÜVENLİK

Kim, gelişinin ardından korumalarını taşıyan siyah araçlar eşliğinde oteline geçti. Kim, Singapur’a gelirken yoğun güvenlik tedbirleri uygulandı. Singapur’a kendi resmi uçağıyla değil bir Çin uçağıyla geldi. Ayrıca, Rus basınına göre Kuzey Kore liderinin Singapur’da kaldığı süre boyunca yiyeceği yemekler de ülkesinden getirildi. Kim Jong-un, dün ilerleyen saatlerde Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüştü. Görüşmede Trump ile gerçekleştireceği zirve başarılı olursa Singapur’un rolünün tarihe geçeceğini söyleyen Kim, “Tüm dünya tarihi zirveyi izliyor. Samimi çabalarınıza teşekkür ederim. Zirve için hazırlıklarımızı tamamladık” dedi. Lee ise Birleşmiş Milletler’in yaptırımları kaldırması durumunda Kuzey Kore ve Singapur arasında ticaretin geliştirilebileceğini ifade etti. Zirve hazırlıkları çerçevesinde 100 kişilik K. Kore heyeti aslında bir haftadan beri Singapur’da bulunuyor.

TRUMP: ÇOK İYİ

Kim’den saatler sonra Trump, Singapur’a vardı. Trump’ı da Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan karşıladı. Trump, varışı sonrası bir gazetecinin sorduğu “Zirve hakkında nasıl hissediyorsunuz” sorusuna “Çok iyi” diye cevap verdi. Daha sonra limuzinle oteline geçti. Trump, önceki gün yaptığı açıklamada “Kim Jong-un’un halkı için harika bir şey yapmak istediğini hissediyorum. Bu fırsata sahip ve bir daha bu fırsata sahip olmayacak. Bu tek seferlik bir şans” demişti. Kim’in bir barış anlaşması yapılmasında ciddi olup olmadığını anlamak için ne kadar zaman gerekeceği sorusuna Trump, “İlk dakika içinde anlayacağımı sanıyorum. Olumlu bir şey olup olmayacağını hemen anlayacağımı düşünüyorum. Eğer olmazsa zamanımı boşa harcamayacağım. Onunkini de boşa harcamak istemiyorum” yanıtını vermişti. Trump’ın bugün Singapur lideri Lee ile görüşmesi bekleniyor.

Kim ile Trump, 12 Haziran’da yerel saatle 09.00’da turistik Sentosa Adası’ndaki Capella Oteli’nde bir araya gelecek. Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirveyi 3 bin gazeteci takip edecek.

GÜNEY KORELİ GAZETECİLERE SINIR DIŞI

Singapur’da Kuzey Kore büyükelçisinin konutuna izinsiz girdikleri için gözaltına alınan Güney Koreli iki gazeteci sınır dışı edildi. Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam, cuma günü gözaltına alınan Kore Yayın Sistemi Haberleri’nden (KBS) Güney Koreli iki gazetecinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Shanmugam, “Herhangi bir ülkede büyükelçi rezidanslarına izinsiz girmenin kötü bir fikir olduğu kanısındayım. Singapur’da da durum farklı değil. Konu kapandı. (Gazetecilerin) Ayrılmaları istendi” ifadelerini kullandı. KBS, Singapur’da akredite olmayan gazetecilerin büyükelçilik konutuna izinsiz girmelerinden ötürü özür dilemişti.