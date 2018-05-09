Kim Jong-un’dan sürpriz Çin ziyareti
ABD Başkanı Donald Trump ile mayıs ayı sonunda görüşmesi planlanan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sürpriz bir şekilde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile pazartesi günü bir araya geldi.
Altı hafta arayla ikinci görüşmelerini gerçekleştiren liderler, Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı liman kenti Dalien’de görüştü.
Çin’in Şinhua haber ajansına göre Şi Cinping, “Yoldaş Başkan (Kim) ile ilk görüşmemizden sonra, hem Çin-Kuzey Kore ilişkileri, hem de Kore Yarımadası’ndaki durum olumlu ilerleme kaydetti. Bundan çok mutluyum” dedi.
Bölgede hızlı gelişmelerin yaşandığı dönemde Kim’in bunlara ilişkin Çin’e bilgi vermeye geldiği belirtildi.
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