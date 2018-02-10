Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye tarihi davet

Dünya’nın gözü tarihi diplomatik görüşmenin yer aldığı Güney Kore’de.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in , Kuzey Kore’den lider Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un da yer aldığı bir heyetle bir araya geldi.

Güney Kore’den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Moon’un, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından Pyongyang’a davet ettiği belirtildi.

Toplam 3 saat süren görüşmede nelerin konuşulduğu tam olarak bilinmese uzmanlar, elinde mavi bir dosya ile gelen Kim Yo-jong'un, Moon'a ağabeyi tarafından özel bir mesaj iletmek için görevlendirilmiş olabileceğine dikkat çekiyor.

Güney Kore’den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Moon’un, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından Pyongyang’a davet ettiği belirtildi. İki ülke arasında 2007 yılından bu yana bu çapta bir görüşme yaşanmamıştı.

Kim Yo-jong, 1950-1953 yılları arasında yapılan Kore Savaşı sonrası Kim ailesinden adanın güneyini ziyaret eden ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Kuzey Kore, Pyeongchang'daki olimpiyatlara 22 sporcu ve performans sanatçılarından oluşan 550 kişilik heyetle katılıyor.