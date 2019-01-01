Kim Jong-un yeni yıl mesajında "nükleer silahsızlanmadan sapılabileceği' uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKim Jong-un yeni yıl mesajında "nükleer silahsızlanmadan sapılabileceği' uyarısı
GeriDünya Kim Jong-un yeni yıl mesajında "nükleer silahsızlanmadan sapılabileceği' uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
01.01.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Kim Jong-un yeni yıl mesajında "nükleer silahsızlanmadan sapılabileceği' uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kim Jong-un yeni yıl mesajında "nükleer silahsızlanmadan sapılabileceği' uyarısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin yaptırımlarının devam etmesi halinde, nükleer silahsızlanma taahhüdünden sapabileceği uyarısını yaptı.

Kim Jong-un söz konusu açıklamalarını yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında yaptı.

Kuzey Kore lideri, "Eğer ABD, tüm dünyanın gözü önünde verdiği sözünü tutmaz ve yaptırımlarda ısrar ederse, egemenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için yeni bir yol üzerinde çalışmaktan başka şansımız olmaz" şeklinde konuştu.

Kim Jong-un geçen yıl yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ve Güney Kore ile yıl boyu gelişen diplomatik sürecin ilk adımını atmıştı.

Başlayan nükleer diplomasi sürecinin yıl içindeki en önemli halkası, Haziran ayında Trump ile Kim'in buluşması olmuş ancak bu tarihi zirve sonrası pek az ilerleme kaydedilebildi.

BBC'nin Güney Kore muhabiri Laura Bicker, Kuzey Kore liderinin bu açıklamayla, ABD'den 2019'da yaptırımlar konusunda adım atmasını beklediği mesajını verdiğini söyledi.

Kuzey Kore'ye, nükleer ve balistik silah programı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından bir dizi yaptırım uygulanıyor.

ŞUBAT'TA İKİNCİ BİR ZİRVE OLABİLİR Mİ?

Kim yaptığı konuşmada, nükleer silahsızlanma konusundaki vaatlerini hatırlattı ve bu yolda "sağlam adımlar" atıldığını söyledi.

Kuzey Kore lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile her hangi bir zamanda görüşme yapabileceğini de açıkladı.

Uluslararası gözlemciler, Pyongyang'ın her ne kadar nükleer testleri durdurmuş olsa da, tam ve doğrulanabilir bir silahsızlanma yolunda olduğuna dair çok az ibare olduğu görüşünü paylaşıyor.

ABD Başkanı Trump, Şubat ayı içinde ikinci bir zirve olabileceğini söylese de henüz resmiyet kazanmış bir tarih bulunmuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yine bırakıp gitti! Fotoğrafı olay oldu

Yılbaşı kutlaması faciayla bitti

Dünya 2019'u böyle karşıladı

Donald Trump'tan Suriye mesajı