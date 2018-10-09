Kim Jong-un, Papa Francis'i Kuzey Kore'ye davet etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Roma Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'i ülkesine davet etti.
Güney Kore başkanlık konutundan yapılan açıklamada, Güney Kore devlet başkanı Moon Jae-in'in, Papa Francis'e önümüzdeki hafta başlayacağı Avrupa turunda Kuzey Kore liderinin davetini ileteceğini açıkladı.
Kore liderlerinin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği zirvede, Kim Jong-un'un Moon'a Papa'yı Kuzey Kore'ye davet etmek istediğini söylediği aktarıldı.
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