Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Kim bu tacizci milletvekilleri?

    Kim bu tacizci milletvekilleri?

    Deutsche Welle Türkçe
    08.02.2018 - 18:55 | Son Güncelleme:

    İngiltere parlamentosunda yapılan anketten çıkan sonuç: Her beş parlamento çalışanından biri ya cinsel tacize ya da uygunsuz bir davranışa maruz kaldı veya tanık oldu.

    İNGİLİZ parlamentosunda bin 377 kişiye sorularak yapılan ankete göre her beş parlamento çalışanından biri geçen yıl ya cinsel tacize ya da uygunsuz olarak nitelendirilen bir davranışa maruz kaldı veya bu tür bir olayı gözlemledi.
    Ankete katılanların yüzde 39’u ise bizzat cinsel içerikli olmayan taciz ya da mobbinge maruz kaldığını bildirdi.
    Söz konusu anket İngiltere parlamentosunda cinsel taciz iddialarının gündeme gelmesi üzerine partiler üstü oluşturulan bir çalışma grubu tarafından hazırlandı. Yapılan araştırmada uzmanlar benzer olayların önüne geçilmesi için cinsel taciz faillerinin özel bir davranış eğitimine tabi tutulması ve kurbanlardan da yazılı olarak özür dilemesi tavsiyesinde bulundu.

    ‘ÜYELİKLERİNE SON VERİLSİN’ ÖNERİSİ
    Çalışma grubu ayrıca kadınların cinsel tacizden korunması için yeni davranış kuralları belirlenmesi ve şikayet süreci ile ilgili de yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Tacizden suçlu bulunan milletvekillerinin parlamento üyeliklerine son verilmesi de önerilen yaptırımlar arasında.

    YÜKSEK SESLE DİLE GETİRMİŞLERDİ
    İngiltere’de kısa bir süre önce cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Michael Fallon Savunma Bakanlığından ve Damian Green de başbakan yardımcılığı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Green, Başbakan Theresa May’e yakın isimlerden biriydi.
    İngiltere parlamentosundaki tartışmalar da Hollywood’da patlak veren Weinstein skandalının ardından başlamış ve parlamento çalışanı kadınlar karşılaştıkları cinsel tacizleri yüksek sesle dile getirmeye başlamıştı.

    Etiketler: ingiltere , cinsel taciz , avrupadan haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri