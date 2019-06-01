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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kim, beş yetkiliyi idam ettirdi’ iddiası

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‘Kim, beş yetkiliyi idam ettirdi’ iddiası

Güney Kore basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ABD Başkanı Donald Trump ile Vietnam’ın başkenti Hanoi’de şubat ayında gerçekleşen zirvenin başarısız olmasının ardından müzakerelere katılan beş üst düzey yetkiliyi idam ettirdiğini yazdı.

Ülkenin en çok satan gazetesi Chosun Ilbo’nun haberine göre, ülkesi adına müzakere ekibine başkanlık eden Kim Hyok-chol idam mangası tarafından öldürüldü. Şubat ayında gerçekleşen başarısız müzakereler sonrası Dışişleri Bakanlığı’ndan dört diplomatın da Kuzey Kore liderinin talimatı sonrasından öldürüldüğü belirtildi. Kuzey Kore liderinin sağ kolu olarak bilinen Kim Yong-chol’un ise Çin sınırındaki bir kampa gönderildiği belirtiliyor. ‘Dünyanın en izole ülkesi’ olarak bilinen Kuzey Kore, son dönemde yetkililerin idamına ilişkin bir açıklama yapmazken, Güney Koreli yetkililerden iddiaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

SONUÇSUZ ZİRVE

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 27-28 Şubat’ta Vietnam’da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Zirveden sonra konuşan Trump, “Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık” ifadesini kullanarak, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmadığını açıklamıştı. ABD Başkanı, Vietnam’daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda Kuzey Kore lideri Kim ile ‘yeni bir zirve için sözleşmediklerini’ belirtmişti. Trump, müzakereler konusunda büyük bir belirsizlik olmasına rağmen Kuzey Kore’nin son dönemde yaptığı kısa menzilli füze denemelerinin kendisini rahatsız etmediğini söyleyerek ‘tansiyonun yükselmemesine’ özen göstermişti.

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