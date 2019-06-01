‘Kim, beş yetkiliyi idam ettirdi’ iddiası
Güney Kore basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ABD Başkanı Donald Trump ile Vietnam’ın başkenti Hanoi’de şubat ayında gerçekleşen zirvenin başarısız olmasının ardından müzakerelere katılan beş üst düzey yetkiliyi idam ettirdiğini yazdı.
Ülkenin en çok satan gazetesi Chosun Ilbo’nun haberine göre, ülkesi adına müzakere ekibine başkanlık eden Kim Hyok-chol idam mangası tarafından öldürüldü. Şubat ayında gerçekleşen başarısız müzakereler sonrası Dışişleri Bakanlığı’ndan dört diplomatın da Kuzey Kore liderinin talimatı sonrasından öldürüldüğü belirtildi. Kuzey Kore liderinin sağ kolu olarak bilinen Kim Yong-chol’un ise Çin sınırındaki bir kampa gönderildiği belirtiliyor. ‘Dünyanın en izole ülkesi’ olarak bilinen Kuzey Kore, son dönemde yetkililerin idamına ilişkin bir açıklama yapmazken, Güney Koreli yetkililerden iddiaya ilişkin bir açıklama gelmedi.
SONUÇSUZ ZİRVE
Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 27-28 Şubat’ta Vietnam’da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Zirveden sonra konuşan Trump, “Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık” ifadesini kullanarak, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmadığını açıklamıştı. ABD Başkanı, Vietnam’daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda Kuzey Kore lideri Kim ile ‘yeni bir zirve için sözleşmediklerini’ belirtmişti. Trump, müzakereler konusunda büyük bir belirsizlik olmasına rağmen Kuzey Kore’nin son dönemde yaptığı kısa menzilli füze denemelerinin kendisini rahatsız etmediğini söyleyerek ‘tansiyonun yükselmemesine’ özen göstermişti.
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