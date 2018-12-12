Kilolarca çikolata sokaklara sızdı
Almanya'nın Werl kentindeki bir çikolata fabrikasında sızıntı meydana geldi. Sızıntı sebebiyle kilolarca çikolata sokaklara sızdı.
Almanya'nın Werl kentinde yer alan çikolata fabrikasında yaşanan sızıntı sebebiyle kilolarca çikolata sokaklara aktı.
Olay yerine gelen acil müdahale ekipleri sızıntıyı önledi ve sokaklara sızan çikolatayı temizledi.
Fabrikadan yapılan açıklamada küçük bir teknik hata sebebiyle sızıntının yaşandığı belirtildi.
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