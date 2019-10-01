Kilo vererek diyabeti yen
İNGİLTERE’deki Cambridge Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırmaya göre kilo vermek tip 2 diyabetle savaşmanın en iyi yollarından biri.
Yaşları 40-69 arasında diyabet hastası 867 kişinin incelendiği araştırmaya göre teşhis konduktan sonraki 5 yılda vücut ağırlığının yüzde 10’unu kaybetmek, hastalığın iyileşme süresini iki katı kısaltıyor. Uzmanlara göre obezite, tip 2 diyabetin gelişmesindeki en önemli risk faktörü olarak kabul ediliyor. Tip 2 diyabet dünya genelinde 400 milyon kişiyi etkiliyor.
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