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DHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 14:59,Son Güncelleme:/

Kiliseye arabayla dalan adam: Şeytandan kaçtım

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Kiliseye arabayla dalan adam: Şeytandan kaçtım

İspanya’da bir sürücü, aracıyla kiliseye daldı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesinde, "Şeytandan kaçtım" dedi.

Olay, İspanya’nın Toledo kentinin güneyindeki Sonseca kasabasında bulunan St. San Juan Evangelista Kilisesi’nde meydana geldi.

Bir sürücü, cipiyle kilisenin giriş kapısını kırarak içeriye daldı. Araç kilisedeki koltukları kırarak sunağa kadar geldi ve durdu. Polisin gözaltına aldığı sürücü, ifadesinde, "Şeytandan kaçtım. Ondan saklanıyordum" dediği öğrenildi.

 

 

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