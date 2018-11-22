Kilise liderine cinsel saldırı suçundan hapis
Kendisini tanrı olarak tanımlayan Güney Kore Kilisesi lideri, cinsel saldırı ve taciz suçlarından ötürü 15 yıl hapse mahkum edildi.
Güney Kore Manmin Merkezi Kilisesi lideri Lee Jae-rock, 42 kişiye cinsel taciz ve 8 kişiye yönelik cinsel saldırı suçundan ötürü suçlu bulundu.
Sputnik'te yer alan habere göre, Seoul Merkez Bölge Mahkemesinin, 75 yaşındaki Lee hakkında oluşturduğu belgede, "Dini otoritesine mutlak inancı bulunan mağdurlardan kötü niyetli olarak yararlandı, 20'li yaşlarında olan mağdurlara yönelik aynı anda birden fazla kişiye uzun süreli cinsel taciz ve saldırıda bulundu" ifadelerine yer verildi.
'DİRENEMEYECEK BİR PSİKOLOJİK STATÜDEYDİLER'
Mahkeme belgelerinde ayrıca, Lee'nin cinsel taciz ve saldırıda bulunduğu isimlerin doğumlarından veya çocukluk yıllarından itibaren kilise üyesi oldukları belirtildi.
Mahkeme tarafından yayınlanan açıklamada, bu durumun ve Lee'ye olan inancın, kurbanların rahibe direnemeyecekleri bir ilişki türü yarattığı açıklandı ve "Kurbanlar, kesinlikle karşı koyamayacakları ya da en azından direnişin zor olduğu psikolojik statüdeydiler" denildi.
Lee'nin, resmi yerlerde olmasa da, daha küçük toplanmalarda veya bireysel eğitim seansları esnasında, takipçilerine doğrudan ya da dolaylı olarak kendisinin tanrı olduğunu söylediği de öğrenildi.
#METOO SAYESİNDE AÇIĞA ÇIKTI
Olaylar, Lee'nin cinsel saldırı eylemlerinin ardından daha önce kiliseden ayrılan 5 kişiden birinin, #MeToo hareketinin yayılmasının ardından cesaretini toplayıp şikayette bulunması üzerine açığa çıktı.
Lee ise, kendisine yöneltilen bütün suçlamaları reddetti ve kurbanların 'parayla motive edilerek' yalan ifade verdiklerini iddia etti. Lee daha önce Güney Kore'de ve uluslararası alanda misyoner olarak görev yapmıştı.
Kendisine verilen 15 yıl hapse ek olarak ise Lee, 80 saatlik bir cinsel saldırı terapi programına alınacak ve 10 yıl boyunca çocuklarla çalışması yasaklanacak.
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