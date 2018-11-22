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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.11.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Kilise liderine cinsel saldırı suçundan hapis

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Kilise liderine cinsel saldırı suçundan hapis

Kendisini tanrı olarak tanımlayan Güney Kore Kilisesi lideri, cinsel saldırı ve taciz suçlarından ötürü 15 yıl hapse mahkum edildi.

Güney Kore Manmin Merkezi Kilisesi lideri Lee Jae-rock, 42 kişiye cinsel taciz ve 8 kişiye yönelik cinsel saldırı suçundan ötürü suçlu bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Seoul Merkez Bölge Mahkemesinin, 75 yaşındaki Lee hakkında oluşturduğu belgede, "Dini otoritesine mutlak inancı bulunan mağdurlardan kötü niyetli olarak yararlandı, 20'li yaşlarında olan mağdurlara yönelik aynı anda birden fazla kişiye uzun süreli cinsel taciz ve saldırıda bulundu" ifadelerine yer verildi.

'DİRENEMEYECEK BİR PSİKOLOJİK STATÜDEYDİLER'

Mahkeme belgelerinde ayrıca, Lee'nin cinsel taciz ve saldırıda bulunduğu isimlerin doğumlarından veya çocukluk yıllarından itibaren kilise üyesi oldukları belirtildi.

Mahkeme tarafından yayınlanan açıklamada, bu durumun ve Lee'ye olan inancın, kurbanların rahibe direnemeyecekleri bir ilişki türü yarattığı açıklandı ve "Kurbanlar, kesinlikle karşı koyamayacakları ya da en azından direnişin zor olduğu psikolojik statüdeydiler" denildi.

Lee'nin, resmi yerlerde olmasa da, daha küçük toplanmalarda veya bireysel eğitim seansları esnasında, takipçilerine doğrudan ya da dolaylı olarak kendisinin tanrı olduğunu söylediği de öğrenildi.

#METOO SAYESİNDE AÇIĞA ÇIKTI

Olaylar, Lee'nin cinsel saldırı eylemlerinin ardından daha önce kiliseden ayrılan 5 kişiden birinin, #MeToo hareketinin yayılmasının ardından cesaretini toplayıp şikayette bulunması üzerine açığa çıktı.

Lee ise, kendisine yöneltilen bütün suçlamaları reddetti ve kurbanların 'parayla motive edilerek' yalan ifade verdiklerini iddia etti. Lee daha önce Güney Kore'de ve uluslararası alanda misyoner olarak görev yapmıştı.

Kendisine verilen 15 yıl hapse ek olarak ise Lee, 80 saatlik bir cinsel saldırı terapi programına alınacak ve 10 yıl boyunca çocuklarla çalışması yasaklanacak.

Kilise liderine cinsel saldırı suçundan hapis

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