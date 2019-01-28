Kılıç’tan AKPM’deki eleştirilere sert yanıt
AVRUPA Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM), geçtiğimiz cuma acil gündem maddesi olarak ele alınan “Türkiye’de Siyasi Muhalefet Üyelerinin Ağırlaşan Durumu” başlıklı karar tasarısının görüşüldüğü genel kurul oturumunda Türkiye’ye yönelik eleştirilere Türk Heyeti Başkanı Akif Çağatay Kılıç sert yanıt verdi.
Kılıç, “Bugün bu salonda, tüm üye devletlerce kabul edilmesine rağmen PKK’ya terör örgütü diyemeyen TBMM’den siyasetçiler var. Eğer sizin ülkenizde seçilmiş parlamenterler sokağa çıkıp şiddet çağrısı yapsaydı, DEAŞ ya da El Kaide’nin terör örgütü olmadığını söyleseydi ne yapardınız? Mahkemeleri göreve çağırırdınız, parlamenterlerden bu insanların dokunulmazlıklarını kaldırmalarını isterdiniz. Türkiye’de olan da bu” diye konuştu.
HDP’nin Kürtlerin temsilcisi olmadığını söyleyen Kılıç, “Terör bağlantıları açık olan solcu popülist bir parti” ifadelerini kullandı. Karar aleyhine sadece AKPM Türk heyetinin HDP milletvekilleri dışındaki üyeleri ve Azeri parlamenterler oy kullandı. Hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları konularında gerileme yaşandığının, dokunulmazlıkları kaldırılan ve tutuklu olan parlamenterlerin durumlarının kaygı verici olduğunun vurgulandığı karar, 20’ye karşı 72 oyla kabul edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle