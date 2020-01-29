Kılıçdaroğlu’ndan hükümete: Deprem vergisi nereye harcandı

KURTARMA MÜKEMMEL...

Deprem oluyor, depremden sonra kriz yönetimi... Bakanlar toplanıyorlar, krizi yönetecekler. Neyi yöneteceksin, zaten adam yer altında, zaten ölmüş. Zaten insanlar koşuyor onları kurtarmaya. Sen daha önceden bu evler yıkılmasın diye bir önlem aldın mı? Hayır onu almıyor. Japon yapıyor da sen niye yapmıyorsun? Kurtarma mükemmel, önlem alma sıfır. Sanki beyefendiler inecek aşağıda vatandaşı kurtaracak. Bir de şov yapılıyor, yanlıştır.

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

“Sevinçli günlerimiz, üzüntülü günleriniz var. Bu milletin tasada ve sevinçte bu milletin bir araya gelmesi gibi bir özelliği var. Zor şartlardan geçiyoruz ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, Türkiye büyük ülkedir, hep beraber bütün sorunları kararlılıkla aşacağız. Malatya ve Elazığ’da yaşanan deprem dolayısıyla farklı kimliklerden, görüşlerden, siyasi yapılardan pek çok insan tasada ve kıvançta beraber olmanın örneğini verdiler.

1999’da İNTERNET SİTESİNE KONULDU

17 Ağustos 1999, büyük Marmara depremini yaşadık. Rahmetli (Bülent) Ecevit, yaşanan depremin yaralarını tamir etmek için deprem vergisi dediğimiz yasayı çıkardı. Büyük ölçüde yaralar sarıldı. Bu paraların nerelere harcandığı Başbakanlık internet sitesine konuldu. 2004 yılında ek vergiler kalktı, Özel İletişim Vergisi kalıcı hale getirildi. 2004-2019 arası, vatandaştan toplanan deprem vergisi 65 milyar lira. Dolara vurursak 34 milyar dolar. Bu para deprem yaralarını sarmak, kentleri depreme dayanıklı hale getirmek için bizim ödediğimiz vergi. Hiç itirazımız yok. Malatya ve Elazığ’da bir olayla karşılaştık ama yaşadıkları evler depreme dayanıklı değildi.

VATANDAŞ SORUYOR

Vatandaş haklı olarak şunu soruyor; ‘17 yıldır iktidarsınız, deprem vergisi alıyorsunuz, can kaybı ve tahribatı önlemek için neler yaptınız?’ ‘Vay efendim nasıl sorarsın!’ Niye sormasın, vergiyi o vatandaş ödüyor ve sorma hakkı var. ‘Şimdi bu soru sorulur mu?’ Ne zaman soracak? Vatandaş üzerine düşen görevi yaptı ve vergisini ödedi. Önlemi almak siyasi iktidara düşüyor. 34 milyar dolar para alıyorsun. Vatandaş görevini yaptı ama 17 yıldır iktidarda olanlar görevini yapmadı.

ÖNERGEMİZ REDDEDİLDİ

Ali Özcan, bizim milletvekilimizdi, 2016’da çıktı konuştu, ‘Elazığ fay hattı üzerinde yaşıyor tedbirleri görüşelim’ dedi. ‘Biz kanun çıkardık, vatandaş vergiyi de veriyor, bakalım şu yürütme organı üstüne düşen görevi yaptı mı yapmadı mı? Bunu araştıralım.’ Reddedildi. Kırılan fay hattı değil, saray iktidarının ar damarıdır. Şunu sormayacak mıyız şimdi, ‘Deprem vergilerini nereye harcadın?’ Üç ay önce de deprem dolayısıyla alınması gereken önlemlerle ilgili araştırma önergesi verildi. AK Parti ve MHP milletvekili oylarıyla reddedildi. Şu soruyu vicdanı olan herkesin sorması lazım; bu milletten topladığın 34 milyar dolarlık deprem vergisini nereye harcadın?

İSTANBUL’DAKİ OKULLAR

İstanbul’da daha beyefendiler 80 kamu binası ve 53 okulla ilgili çalışma yapıyor. Bu ülkenin insanları 34 milyar dolar, depreme dayanıklı evler yapılsın diye vergi verdi. Bugün deprem oluyor insanlar ölüyor. 82 milyondan toplanan 34 milyar dolar nereye harcandı? İnsanımızın hiç mi değeri yok. Bütün mesele depreme karşı önlem almaktır. Sorumlusu siyaset kurumudur, kaynağı yerinde harcamamasıdır. Hâlâ İstanbul’da 99’dan bu yana el atılmamış okullar var.”