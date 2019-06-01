KİK zirvesinde Tahran’ın bölge siyaseti kınandı
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde düzenlenen ve 21 Arap ülkesi liderinin katıldığı olağanüstü zirvede İran’ın bölgedeki müdahaleleri kınandı.
Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) olağanüstü zirvesinin ardından düzenlenen olağanüstü Arap zirvesinin kapanış bildirgesinde de İran vurgusu yapılırken Arap dünyasının temel meselesi olan Filistin konusu ikinci planda kaldı. Bildirgede, İran yapımı balistik füzelerin Yemen’den Suudi Arabistan topraklarına atılması, İran’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’nin üç adasını işgal etmesi, Suriye krizine müdahale etmesi ve toprak bütünlüğünü etkilemesi kınandı.
Bildirgede Filistin konusunda ise önceki Arap zirvesinde alınan kararlara bağlılık vurgusu yapıldı. Arap zirvelerinde genellikle 2002’de Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki zirvede kabul edilen Arap Barış Planı’na atıfta bulunuluyor. Söz konusu plan, Arap topraklarındaki İsrail işgalinin son bulmasını, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını, Filistinli mülteciler sorununun adil bir şekilde çözülmesini ve buna karşılık İsrail’le normal ilişkiler kurulmasını öngörüyor.
ZARİF’TEN TEPKİ
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, KİK ve Arap zirvesinde İran ile ilgili yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Zarif, “Arap zirvesine katılan ülkeler, İsrail’i sevindiren İran aleyhtarı yaygaralar kopardılar. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında teşkilatın kuruluş amacı olan adımları atsalar daha iyi olacaktır. Bu amaç da Kudüs halkı ve Filistin milletinin himaye edilmesidir” diye konuştu.
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