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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
08.07.2018 - 01:46, Son Güncelleme:

Kıbrıs’ta yeni Rum oldubittisi

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Kıbrıs’ta yeni Rum oldubittisi

DOĞU Akdeniz’i tek yanlı olarak parselleyen ve doğalgaz sondajlarına hız veren Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC’nin olası müdahalesini engellemek amacıyla Fransa’yla 11 yıl önce imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasının kapsamını genişletti.

Suriye’de ‘terörle mücadele’ adı altında asker bulunduran Fransa, yeni anlaşmayla Güney Kıbrıs’taki hava ve deniz üslerini daimi kullanma hakkı kazanırken, Rumların istediği sondaj ve deniz trafiğinin güvenliğini de üstlendi. Kıbrıs’ta İngiltere’nin garantör olarak hava ve deniz olmak üzere iki daimi üssü bulunuyor ve Suriye operasyonlarında aktif olarak kullanıyor.
Rum lider Nikos Anastasiadis, Fransa’ya askeri üslerini açan anlaşmayı sessiz sedasız bir şekilde 11 yıl önce mülteci krizlerine karşı Kıbrıs’taki üslerin kullanılmasını öngören işbirliği anlaşmasını genişleterek gerçekleştirdi. 2006’da İsrail-Lübnan çatışmaları sırasında çok sayıda Fransız vatandaşı, Fransız ordusunun yardımıyla Beyrut’tan tahliye edilmişti. Orijinal anlaşmanın imzalandığı 2007’de Suriye iç savaşı başlamamış ve Rumlar doğu Akdeniz’de tek yanlı sondajlar yapmıyordu.

ANASTASIADIS ÖNCE MACRON’LA GÖRÜŞTÜ

Rum lider Anastasiadis geçen hafta Paris’e giderek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Elysee Sarayı’ndaki görüşmenin ardından yapılan rutin açıklamada, ikili ekonomik işbirliklerinin yanısıra Kıbrıs’taki askeri üslerin ortak kullanımı konularının ele alındığı belirtildi, ancak ayrıntı verilmedi. Aradan bir hafta geçtikten sonra önceki gün Rum resmi gazetesinde Fransa ile 11 yıl önce imzalanan işbirliği anlaşmasının genişletilerek yürürlüğe girdiği açıklandı.

İŞTE EKLENEN MADDELER

- Rumlar orijinal anlaşmaya Fransız ordusuna toprakları içindeki hava ve deniz üslerini sürekli kullanma ve doğu Akdeniz’deki enerji sondajlarıyla deniz trafiğinin güvenliğini birlikte sağlama maddelerini de ekledi.

- Savunma işbirliği anlaşmasına göre Fransa, Rumların Mari deniz üssünün modernleştirilmesi, askeri teçhizat transferi ve Rum askerlerinin Fransız askeri okullarında eğitimini de sağlayacak.

- Kıbrıs sorunu çözülür ve Türklerle federasyon kurulursa, anlaşma yürürlükte kalacak. Tarafların istemesi halinde yeniden onaylanacak.

- Anlaşma 10 yılda bir yeniden gözden geçirilecek.

 

ADADA İNGİLTERE, ABD VE İSRAİL DE VAR

Kıbrıs’ta İngiltere’nin biri hava diğeri deniz olmak üzeri iki üssü bulunuyor. Türkiye ve Yunanistan’la birlikte Kıbrıs’ta garantör ülkelerden olan İngiltere’nin üsleri, kendi toprağı kabul ediliyor ve AB sınırları dışında yer alıyor. İngiltere Ortadoğu’daki askeri faaliyetlerinin büyük bölümünü bu üslerden gerçekleştiriyor. İngiltere Ada’da ayrıca, Ortadoğu’nun en büyük dinleme tesislerine de sahip. Kıbrıs Rum yönetiminin, ABD’yle de benzer bir askeri işbirliği anlaşması bulunuyor. Rum yönetimi ayrıca son yıllarda İsrail’le işbirliğini genişletti.

 

FRANSIZ TOTAL DOĞALGAZ SONDAJLARINA HIZ VERECEK

RUM lider Nikos Anastasiadis, geçen hafta Paris ziyareti sırasında tek yanlı parselledikleri Doğu Akdeniz’den 2 parsel kiralayan enerji devi Total’in CEO’su Patric Pouvanne ile de biraraya geldi. Pouvanne, İtalyan ENI ile ortak kiraladıkları Kıbrıs adasının batısı, bir başka ifadeyle Antalya açıklarındaki 6 numaralı parselde sondaj çalışmalarına yıl sonunda hız vereceklerini söyledi. Fransız işadamı, Rumlar’dan yeni parseller kiralama niyetlerini de dile getirdi.
Doğu Akdeniz’i 13 parsele ayıran Rumlar, bu parsellerden 8’ini uluslararası şirketlere kiraladı. İtalyan ENI, 5 parselle, en fazla yer kiralayan şirket. İtalyan şirketin sondaj gemisi, şubat ayında KKTC açıklarındaki sondaj bölgesine ilerlerken Türk donanması tarafından engellenmişti.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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