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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
21.10.2018 - 23:18, Son Güncelleme:

Kıbrıs’ta ‘taksim’ uyarısı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Kıbrıs’ta ‘taksim’ uyarısı

Kıbrıs’ta sol çizgideki eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum kesiminin komünist AKEL partili eski lideri Dimitris Hristofyas, federasyon temelinde hızlı bir çözüm bulunmaması halinde Kıbrıs’ın ikiye bölüneceği uyarısında bulundu.

Kıbrıs’ta Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis cuma günü buluşmaya hazırlanırken, solcu olmaları nedeniyle ‘iki yoldaş’ adıyla anılan eski liderler Mehmet Ali Talat ve Dimitris Hristofyas, federasyon temelinde hızlı bir çözüm bulunmaması halinde Kıbrıs’ın ikiye bölüneceği uyarısını yaptı. Talat ve Hristofyas, Lefkoşa ara bölgede Türk ve Rum sendikaların “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” adı altında düzenlediği etkinlikte Kıbrıs sorunuyla ilgili konuştu.

‘SÜRECİ TEHLİKELİ BULUYORUM’

Kıbrıs sorununda federasyon dışında tekliflerin gündemde olduğuna dikkat çeken Mehmet Ali Talat, “Geçmişte birçok badireler atlattık, birçok sıkıntılar yaşadık ama hiçbiri bugünkü kadar karmaşık olmadı. Bu nedenle süreci tehlikeli buluyorum” dedi. Talat, Kıbrıs sorununun beklemeye tahammülü bulunmadığını belirterek, “Çünkü bekledikçe neyin nereye gideceği belli değil. Bu sadece liderlikler bazında değil, toplumlar bazında da böyle. Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarında çok ciddi değişiklikler yaşanıyor. Bu değişiklikler bizleri istenmeyen noktalara götürmeden Kıbrıs sorununun bir an önce çözümlenmesi bir gereklidir” ifadelerini kullandı. Talat konuşmasında, Kıbrıs’ın bölünemeyecek kadar küçük olduğunu, günümüzde iki toplum lideri Akıncı ile Anastasiadis’in Ada’nın bölünmesinin kahramanları olması halinde büyük bir günahın işleneceğini savundu.

‘KRİTİK BİR KAVŞAKTAYIZ’

Rum yönetimi eski lideri Dimitris Hristofyas ise, Talat’la benzer ifadeler kullandı. Sağlık sorunu nedeniyle konuşmasını sandalyede gerçekleştiren Hristofyas, “İster Kıbrıslı Rum ister Kıbrıslı Türk; taksim ve iki devletle flört edenler bana göre vatana ihanet eder. BM Barış Gücü’nün Ada’dan çekilmesi tehlikesinin bulunduğu, gerçekten kritik bir kavşaktayız. Kıbrıs sorununun çözülmesinin elzem olduğu açıktır. Sayın Anastasiadis, kendi partisinden yetkililerin bile kendisini eleştirdiği gibi, iki devlet çözümüyle flört ediyorsa tavrını değiştirmesi gereklidir” dedi.

Kıbrıs’ta ‘taksim’ uyarısı

İLK RANDEVU GELECEK CUMA

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçen hafta yayınladığı, “Nasıl görüşeceğinize karar verin” mesajlı Kıbrıs raporundan sonra ilk buluşmalarını cuma günü gerçekleştiriyor.

İki yeni sınır kapısı: Lefkoşa ara bölgedeki BM temsilcisi Elizabeth Spehar’ın konutunda gerçekleşecek görüşmede, Gazimağusa ve Lefke kentlerinden Kıbrıs Rum yönetimi topraklarına iki yeni sınır kapısı açılması konusunda tarih belirlenecek.

Federasyon mu iki devlet mi?: İki liderin ele alacağı en önemli konu, Kıbrıs müzakerelerinin içeriği üzerine olacak. Akıncı ve Anastasiadis, 50 yıldır devam eden müzakerelerde federasyon dışında farklı çözüm yöntemleri de görüşecek. Rum lider, gevşek federasyon önerisini masaya koyarken, KKTC’de yoğun bir şekilde konfederasyon ya da iki devletli çözüm tartışmaları yapılıyor.

Doğalgaz krizi tam gaz: Bir diğer önemli konu ise Kıbrıs sorunu devam ederken Rumların tek taraflı başlattıkları Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları olacak. Bir Yunan fırkateyni geçen hafta Kıbrıs’ın batısında sismik araştırma yapan Barbaros Hayreddin Paşa gemisini taciz etmiş, Türk donanması da karşı önlemler almıştı.

 

 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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