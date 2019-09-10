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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kıbrıs’ta ‘kırmızı çizgiler’ belirlendi

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Kıbrıs’ta ‘kırmızı çizgiler’ belirlendi

KKTC’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Türkiye ve KKTC’nin muhtemel Kıbrıs müzakerelerindeki kırmızı çizgileri saptandı.

BM’nin Kıbrıs’ta Türk ve Rum liderler arasında 6 gün süren mekik diplomasinin ardından KKTC’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet ve siyasi parti liderleriyle ‘yuvarlak masa’ zirvesi düzenledi. Toplantıda Türkiye ve KKTC’nin muhtemel Kıbrıs müzakerelerindeki kırmızı çizgileri belirlendi. Rumlarla yönetimde siyasal eşitlik ve Kıbrıslı Türklerin tam güvenliği kararları çıktı. Yuvarlak masa zirvesinin ardından kameraların karşısına geçen Akıncı ve Çavuşoğlu, New York’ta BM Genel Kurulu açılışı sırasında yoğunlaşacak temaslar ve bundan sonra atılacak adımlar konusunda ortak tutum belirlediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa yaklaşımını şöyle açıkladı:

RUMLARIN TEKLİFİ

“Türkiye, BM’nin adadaki temaslarını yakından takip etti. Rumlar güç, zenginlik ve yönetimi Türklerle paylaşmak istemiyor. Bu tavırlarına son vermeliler. KKTC’nin siyasi eşitliğinden ödün vermesi mümkün değil.

Türklerin siyasi eşitliği ve tam güvenliğini sağlayacak her türlü teklifi görüşmeye hazırız. Rumlar, bu konuları önceden kabul etmeli.

Rumların gelir elde ettikten sonra doğalgazdan Kıbrıslı Türklere yüzde 30 pay önerisi gerçeklikten çok uzak ve kabul edilemez. Akıncı’nın hidrokarbon zenginliklerini ortak yönetelim teklifi hâlâ masada. Teklif kabul edilene kadar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPOA) sondajlara devam edecek.”

Akıncı ise, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute ile geçen hafta gerçekleştirdiği temaslar konusunda bilgi verdi. Çavuşoğlu ve siyasi parti liderleriyle Kıbrıs sorunu ve doğalgaz sondaj çalışmaları konularını ele aldıklarını anlatan Akıncı, Lute’a Türk tarafının tutumunu net bir şekilde ilettiğini söyledi. Öte yandan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM temaslarının ardından bugün Atina’ya gidiyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU KAPALI MARAŞ’TA

DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu, 45 yıldır kapalı tutulan, bir zamanların ünlü turistik kenti kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’la harabe halindeki kenti gezen Çavuşoğlu, kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılmasına yönelik çalışmalara tam destek verdi. KKTC hükümeti, envanter sayımının tamamlanmasından sonra kentin askeri bölge olmaktan çıkaracak ve eski sakinleri olan Rumlara, Lefkoşa’da kurulu AİHM’in de tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmaları çağrısında bulunacak.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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