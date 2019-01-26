Kıbrıs’ta ilk Türk sondajı şubatta
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lefkoşa’ya günübirlik ziyarette bulunarak Kıbrıslı Türk liderlerle Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımları ele aldı ve Kıbrıs açıklarındaki ilk Türk doğalgaz sondajının önümüzdeki ay başlayacağını açıkladı.
Çavuşoğlu Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet ve siyasi parti liderleriyle Kıbrıs sorununu masaya yatırdı. Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında Türkiye’nin satın aldığı ikinci sondaj gemisini şubat ayında beklediklerini belirtti ve “Birinci sondaj gemimiz Alanya açıklarında sondaj yapıyor ikinci gemimiz de KKTC’nin parsellediği ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ruhsatlandırdığı Kıbrıs açıklarında sondaja başlayacak” dedi.
‘İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM’
Akıncı ise, Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan İsviçre’deki Kıbrıs Konferansı’nda “İki devletli çözüm” talebinde bulunduğuna dikkat çekerek, “Rumlar ne istediğine karar versin. İsviçre’de iki devlet, Kıbrıs’a geldiğinde de gevşek federasyondan söz ediyor. Sonu gelmeyen ucu açık müzakereler dönemi kapanmıştır. Rumlar sürekli geri adım atıyor” diye konuştu. Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde haziran ayına kadar herhangi bir hareket beklemediğini belirtti ve “Mayıs’ta AB Parlamentosu seçimleri var, Garantör ülkelerden İngiltere’nin AB’den çıkış süreci var. Türkiye’de de Mart sonunda yerel seçimler. Bu nedenlerle bir şeyler olacaksa hazirandan önce beklemiyorum” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Akıncı’nın sözlerine destek vererek, Türkiye’nin Kıbrıs’ta bundan sonra belirsiz süreçlere girmeyeceğini kaydetti.
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