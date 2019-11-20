Kıbrıs’ta iki toplumlu federasyon mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güney Kıbrıs yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Washington’da görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Bakan Pompeo, Doğu Akdeniz’deki stratejik işbirliği ve ABD’nin Güney Kıbrıs’a verdiği desteğindeki kararlılığa vurgu yaparken, (Güney) Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde doğal kaynaklar geliştirme hakkı konusundaki uzun süredir devam eden ABD politikasını teyit etti. Bakan Pompeo, ayrıca ABD’nin, Kıbrıs’ın tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde iki taraflı ve iki toplumlu bir federasyon altında birleşmesi konusunda Kıbrıs liderliğindeki BM çabalarına olan desteğini sürdüreceğini vurguladı” dedi.
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