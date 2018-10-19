Kıbrıs’ta gaz gerginliği gölgesinde ilk buluşma
Kıbrıs’ta Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, ‘Kıbrıs’ta çözüm umudu gördüğüne’ yönelik yayınladığı raporun ardından 26 Ekim tarihinde buluşmaya karar verdi.
İki liderin görüşmesi, Rumların çıkardığı doğalgaz sondaj krizi ve bir Yunan firkateyninin Kıbrıs’ın batısında sismik araştırmalar yapan Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin taciz etmesinin gölgesinde gerçekleşiyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis, BM temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Lefkoşa ara bölgedeki konutunda görüşecek.
İKİ SINIR KAPISI AÇILACAK
Görüşmenin birinci gündem maddesi, KKTC ile Rum kesimi arasında güven artırıcı önlemler çerçevesinde açılması planlanan iki yeni sınır kapısı olacak. Görüşmede Rumların doğu Adeniz’deki tek yanlı sondaj faaliyetleri de ele alınacak. Kıbrıs müzakereleri, geçen yıl Temmuz ayında İsviçre’de garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanlarının da katılımıyla yapılan konferansta başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
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