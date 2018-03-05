Akdeniz'de yeni kriz kapıda... ABD gemisi yolda

İtalyan ENI şirketi, geçen ay KKTC’nin Gazimağusa kenti açıklarında, Rumların 3 numaralı parsel adı verdiği bölgede sondaj girişiminde bulunmuş ancak Türk savaş gemilerinin engeliyle karşılaşarak bölgeden çekilmek zorunda kalmıştı. Rum ve Yunanlılar, Türkiye ile AB arasında yapılacak zirveyi engelleme tehdidinde bulunmuştu. Amerikan ExxonMobil şirketi ise, İtalyanların tam aksine Kıbrıs adasının batısında ve çok daha güneyde, Mısır’a yakın Akdeniz sularında araştırma yapacak.

AMERİKALILAR KATAR’LA ORTAK KİRALADI

Katar devlet şirketi Qatar Petroleum’la ortaklaşa Rumlar’dan 10 numaralı parseli kiralayan Amerikan şirketi, deniz tabanında sismik çalışma yürütecek. Araştırma gemilerinde 2 robot denizaltı da bulunuyor. ExxonMobil’e ait gemilerin ne zaman çalışmalara başlayacağı henüz belli değil.

KKTC’NİN PARSELLEDİĞİ BÖLGE DIŞINDA

10 numaralı parsel, Rumların tek yanlı olarak 13 parsele ayırdığı doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hak iddia ettiği ya da KKTC’nin parsellediği bölgenin dışında yer alıyor. KKTC, Rumların tek yanlı parselleme girişimlerinin ardından bölgede ayrı bir parselleme yaparak petrol ve doğalgaz arama yetkisini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPOA) vermişti. ExxonMobil’in araştırma yapacağı 10 numaralı parsel her ne kadar KKTC’nin parsellediği bölgelerin dışında kalsa da Kıbrıslı Türkler, Rumların tek yanlı sondaj yaptığı tüm bölgelerde hakkı olduğunu belirtiyor.

Türk savaş gemilerinin ENI’ye yaptığı gibi Amerikan şirketini de engelleyip engellemeyeceği Rumların endişeyle beklediği bir olasılık.

REX TİLLERSON’UN ESKİ ŞİRKETİ

Amerikan ExxonMobil şirketinin bir diğer özelliği ise, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un şirketin CEO’su olması. Şirket, araştırmalarını tamamladıktan sonra Eylül aylarında bölgede 2 deneme sondajı yapmayı planlıyor. 10 numaralı parsel, Mısır açıklarındaki zengin doğalgaz yataklarının bulunduğu Zohr bölgesine çok yakın. Bu nedenle Amerikan şirketinin benzer şekilde doğalgaz yataklarına ulaşması ihtimali çok yüksek. ​

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