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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer BİLGE/ LEFKOŞA
16.10.2018 - 00:46, Son Güncelleme:

Kıbrıs’ta çözüm umudu

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Kıbrıs’ta çözüm umudu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uzun süredir beklenen Kıbrıs raporunu tamamlayarak Güvenlik Konseyi’ne sundu.

Guterres raporunda, sonu gelmez müzakere sürecinin geride kaldığına dikkat çekerek, 50 yıldır görüşülen Kıbrıs sorununda çözüm umudu gördüğünü belirtti ve müzakereler başlamadan önce tarafların kısa, ancak iyi bir hazırlık süreci geçirmeleri gerektiğine dikkat çekti. İsviçre’de geçen yıl temmuz ayında başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansının ardından ağustos ve eylül aylarında Kıbrıs sorunuyla ilgili başkentlere geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’yi gönderen ve tarafların nabzını tutan BM Genel Sekreteri raporunda, taraflar arasında çözüm isteğinin hâlâ canlı olduğunu vurguladı.

‘YENİ FİKİRLER DE TARTIŞILSIN’

Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlere, geçmişe takılıp kalmadan kalıcı bir çözüm için aralarındaki farklılıkları çözmeleri çağrısında bulundu ve İsviçre’de masaya koyduğu altı maddelik kendi adını taşıyan çerçevenin yanısıra, yeni fikirlerin de tartışılmasını istedi. Guterres, danışmanı Lute’nin taraflar arasında yeniden ziyaretler gerçekleştireceğini, yeni fikirler konusunda temaslarda bulunacağını söyledi.

‘STATÜKO SÜRDÜRÜLEMEZ’

Genel Sekreter raporunda ayrıca, “Çözüm odaklı olmayan sonu gelmez müzakere süreçlerinin artık geride kaldığını çok net olarak görüyorum. Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün ortaya çıkardığı statükonun sürdürülemez olduğuna yönelik geniş bir anlayış birliği mevcut. 50 yıldır devam eden müzakere sürecinin Kıbrıs’ta bütünlüklü bir çözüme ulaşması amacıyla taraflar ve garantör ülkelerin gayretlerine müteşekkirim” ifadelerini kullandı. 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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