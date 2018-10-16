Kıbrıs’ta çözüm umudu
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uzun süredir beklenen Kıbrıs raporunu tamamlayarak Güvenlik Konseyi’ne sundu.
Guterres raporunda, sonu gelmez müzakere sürecinin geride kaldığına dikkat çekerek, 50 yıldır görüşülen Kıbrıs sorununda çözüm umudu gördüğünü belirtti ve müzakereler başlamadan önce tarafların kısa, ancak iyi bir hazırlık süreci geçirmeleri gerektiğine dikkat çekti. İsviçre’de geçen yıl temmuz ayında başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansının ardından ağustos ve eylül aylarında Kıbrıs sorunuyla ilgili başkentlere geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’yi gönderen ve tarafların nabzını tutan BM Genel Sekreteri raporunda, taraflar arasında çözüm isteğinin hâlâ canlı olduğunu vurguladı.
‘YENİ FİKİRLER DE TARTIŞILSIN’
Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlere, geçmişe takılıp kalmadan kalıcı bir çözüm için aralarındaki farklılıkları çözmeleri çağrısında bulundu ve İsviçre’de masaya koyduğu altı maddelik kendi adını taşıyan çerçevenin yanısıra, yeni fikirlerin de tartışılmasını istedi. Guterres, danışmanı Lute’nin taraflar arasında yeniden ziyaretler gerçekleştireceğini, yeni fikirler konusunda temaslarda bulunacağını söyledi.
‘STATÜKO SÜRDÜRÜLEMEZ’
Genel Sekreter raporunda ayrıca, “Çözüm odaklı olmayan sonu gelmez müzakere süreçlerinin artık geride kaldığını çok net olarak görüyorum. Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün ortaya çıkardığı statükonun sürdürülemez olduğuna yönelik geniş bir anlayış birliği mevcut. 50 yıldır devam eden müzakere sürecinin Kıbrıs’ta bütünlüklü bir çözüme ulaşması amacıyla taraflar ve garantör ülkelerin gayretlerine müteşekkirim” ifadelerini kullandı.
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