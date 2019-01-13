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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
13.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kıbrıs’ta BM askeri varlığı sorgulanıyor

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Kıbrıs’ta BM askeri varlığı sorgulanıyor

KKTC, BM Güvenlik Konseyi’ne Ada’ya 1964’te gelen ve 55 yıldır Rumlara diplomatik koruma sağlayan BM Barış Gücü’nün askeri görevlerinin sona erdirilmesi talebinde bulundu.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York’ta Güvenlik Konseyi daimi üye büyükelçileriyle konuyu ele alırken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Barış Gücü ‘çeksin gitsin’ demiyorum, ama Kıbrıs sorunun çözümüne zerre kadar faydası yok” çıkışı yaptı. Rumlar ise, herhangi bir değişikliğe şiddetle karşı çıkıyor. Türk ve Rumlar arasında diplomatik kavga, BM Güvenlik Konseyi’nin rutin hale getirdiği BM Barış Gücü’nün görev süresini 30 Ocak’ta 6 ay daha uzatma hazırlığı öncesinde başladı. KKTC, BM Güvenlik Konseyi’ne Ada’ya 1964’te gelen ve 55 yıldır Rumlara diplomatik koruma sağlayan BM Barış Gücü’nün askeri görevlerinin sona erdirilmesi talebinde bulundu. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York’ta Güvenlik Konseyi daimi üye büyükelçileriyle konuyu ele alırken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Barış Gücü ‘çeksin gitsin’ demiyorum, ama Kıbrıs sorunun çözümüne zerre kadar faydası yok” çıkışı yaptı. Rumlar ise, herhangi bir değişikliğe şiddetle karşı çıkıyor. Türk ve Rumlar arasında diplomatik kavga, BM Güvenlik Konseyi’nin rutin hale getirdiği BM Barış Gücü’nün görev süresini 30 Ocak’ta 6 ay daha uzatma hazırlığı öncesinde başladı. 

GÖREV TANIMI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

BM ve Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türk ve Rum güçlerini ayıran yeşil hatta BM askerinin sadece raporlama yaptığına dikkat çekerek, sivil gözlemcilerin de aynı işi yapabileceğini belirtti. Özersay, görev tanımı değişiklik talebini BM Genel Sekreteri’nin barış misyonlarından sorumlu yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’e iletti.

968 BM PERSONELİ VAR

Kıbrıslı Rumların Türklere saldırılarını yoğunlaştırdığı 1964 yılında, BM Güvenlik Konseyi’nin 186 no’lu kararıyla Ada’ya gelen BM Barış Gücü, 55 yıldır görev tanımı değişmeden faaliyet gösteriyor. 186 no’lu karar Rumların ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ adıyla uluslararası alanda tanınmasının da temelini oluşturuyor. Ada’da günümüzde 13 ülkeden 968 BM personeli görev yapıyor. Gücün 860’ı asker, 69’u polis ve 39’u da sivil memur. 55 milyon dolarlık bütçeyle faaliyet gösteren BM, Türk ve Rum kuvvetlerini ayıran ve Yeşil Hat adı verilen 180 kilometre uzunluğunda, 346 kilometrekarelik ara bölgeyi kontrol ediyor. BM aynı zamanda Kıbrıs müzakerelerine Lefkoşa ara bölgedeki tesislerinde Kıbrıs müzakerelerine ev sahipliği yapıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra Kıbrıs’ta herhangi bir ciddi çatışma yaşanmaması nedeniyle BM Barış Gücü’nün Kıbrıs görevi, “BM’nin tatil görevi’ olarak adlandırılıyor.

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