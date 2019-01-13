Kıbrıs’ta BM askeri varlığı sorgulanıyor
KKTC, BM Güvenlik Konseyi’ne Ada’ya 1964’te gelen ve 55 yıldır Rumlara diplomatik koruma sağlayan BM Barış Gücü’nün askeri görevlerinin sona erdirilmesi talebinde bulundu.
KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York’ta Güvenlik Konseyi daimi üye büyükelçileriyle konuyu ele alırken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Barış Gücü ‘çeksin gitsin’ demiyorum, ama Kıbrıs sorunun çözümüne zerre kadar faydası yok” çıkışı yaptı. Rumlar ise, herhangi bir değişikliğe şiddetle karşı çıkıyor. Türk ve Rumlar arasında diplomatik kavga, BM Güvenlik Konseyi’nin rutin hale getirdiği BM Barış Gücü’nün görev süresini 30 Ocak’ta 6 ay daha uzatma hazırlığı öncesinde başladı. KKTC, BM Güvenlik Konseyi’ne Ada’ya 1964’te gelen ve 55 yıldır Rumlara diplomatik koruma sağlayan BM Barış Gücü’nün askeri görevlerinin sona erdirilmesi talebinde bulundu. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York’ta Güvenlik Konseyi daimi üye büyükelçileriyle konuyu ele alırken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Barış Gücü ‘çeksin gitsin’ demiyorum, ama Kıbrıs sorunun çözümüne zerre kadar faydası yok” çıkışı yaptı. Rumlar ise, herhangi bir değişikliğe şiddetle karşı çıkıyor. Türk ve Rumlar arasında diplomatik kavga, BM Güvenlik Konseyi’nin rutin hale getirdiği BM Barış Gücü’nün görev süresini 30 Ocak’ta 6 ay daha uzatma hazırlığı öncesinde başladı.
GÖREV TANIMI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
BM ve Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türk ve Rum güçlerini ayıran yeşil hatta BM askerinin sadece raporlama yaptığına dikkat çekerek, sivil gözlemcilerin de aynı işi yapabileceğini belirtti. Özersay, görev tanımı değişiklik talebini BM Genel Sekreteri’nin barış misyonlarından sorumlu yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’e iletti.
968 BM PERSONELİ VAR
Kıbrıslı Rumların Türklere saldırılarını yoğunlaştırdığı 1964 yılında, BM Güvenlik Konseyi’nin 186 no’lu kararıyla Ada’ya gelen BM Barış Gücü, 55 yıldır görev tanımı değişmeden faaliyet gösteriyor. 186 no’lu karar Rumların ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ adıyla uluslararası alanda tanınmasının da temelini oluşturuyor. Ada’da günümüzde 13 ülkeden 968 BM personeli görev yapıyor. Gücün 860’ı asker, 69’u polis ve 39’u da sivil memur. 55 milyon dolarlık bütçeyle faaliyet gösteren BM, Türk ve Rum kuvvetlerini ayıran ve Yeşil Hat adı verilen 180 kilometre uzunluğunda, 346 kilometrekarelik ara bölgeyi kontrol ediyor. BM aynı zamanda Kıbrıs müzakerelerine Lefkoşa ara bölgedeki tesislerinde Kıbrıs müzakerelerine ev sahipliği yapıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra Kıbrıs’ta herhangi bir ciddi çatışma yaşanmaması nedeniyle BM Barış Gücü’nün Kıbrıs görevi, “BM’nin tatil görevi’ olarak adlandırılıyor.
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