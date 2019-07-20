Kıbrıs’ta 5’li konferans hazırlığı
KIBRIS Rum lideri Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla BM denetiminde 5’li bir konferans düzenlenmesi önerisini kabul ettiğini açıkladı. Zirvenin Eylül-Ekim aylarında New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantıları sırasında olması bekleniyor. Akıncı ile Anastasiadis önümüzdeki günlerde zirvenin tarihi konusunda biraraya gelecek.
Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondaj krizi konusunda Türk tarafının yaptığı işbirliği çağrılarını reddeden Anastasiadis, iki yıl önce İsviçre’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik BM denetimindeki bir zirveyi olumlu karşılayacağını söyledi. Anastasiadis, Akıncı ile başbaşa ya da BM gözetiminde zirve tarihini belirlemek üzere görüşme yapmaya hazır olduğunu kaydetti.
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